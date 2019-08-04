“سامسونج” الراعي الرسمي للنسخة التاسعة لبطولة “آسيا سيل”



عمّان- شملت شركة “سامسونج إلكترونيكس”، النسخة التاسعة لبطولة آسيا سيل اتحاد غرب آسيا لكرة القدم للرجال 2019، التي انطلقت فعالياتها مؤخراً، والتي تقام على ملاعب أرض العراق للمرة الأولى منذ تسعينيات القرن الماضي، وذلك بتنظيم من الاتحاد وبرئاسة الأمير علي بن الحسين.

وقد جاءت هذه الرعاية من “سامسونج” في إطار استراتيجيتها للمسؤولية المؤسسية المجتمعية الداعمة للقطاع الرياضي عامةً، وللعبة كرة القدم خاصةً، وذلك باعتبارها الرياضة التي تحتل مكانة خاصة في قلوب الملايين ليس فقط في العراق والمنطقة العربية بل وفي أنحاء العالم، والتي تحتاج لمعالجة التحديات التي تواجهها في العراق. وتخدم رعاية “سامسونج” للبطولة المساعي العراقية لرفع الحظر عن ملاعب العاصمة بعد رفعه عن كل من أربيل والبصرة وكربلاء من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وذلك من خلال المشاركة في إنجاح إقامتها، ما يسهم بدوره في إعادة الأمجاد لكرة القدم العراقية وخلق موطئ قدم لها مجدداً على كل من الساحة الرياضية المحلية والعالمية، وهو ما ينطوي على العديد من التأثيرات الإيجابية. وفي إطار رعايتها البطولة التي تتواصل حتى منتصف شهر آب (أغسطس) الحالي، والتي تبث منافساتها عبر أكثر من 10 قنوات تلفزيونية في المنطقة، تستعرض “سامسونج” باقة من أحدث منتجاتها وحلولها المتطورة من أجهزة التلفاز والأجهزة البصرية والأجهزة المتنقلة في جناح خاص تقيمه ضمن المساحات المخصصة لعرض المنتجات في المنطقة الخصصة لكبار الحضور في ملاعب كربلاء وأربيل التي تستضيف البطولة، بما فيها أجهزة التلفازQLED بدقة 8K، وأجهزة التلفاز QLED بدقة 4K، فضلاً عن العديد من طرازات هواتفها الذكية من سلسلتي “جالاكسي إس 10، و”جالاكسي A”.

وفي تعليق له على هذه الرعاية، قال مدير التسويق في شركة “سامسونج إلكترونيكس” المشرق العربي، محمد العبدالله: “فخورون برعايتنا للنسخة التاسعة لبطولة اتحاد غرب آسيا 2019، لأهميتها الكبيرة كونها الأولى التي يحتضنها العراق منذ أعوام طويلة، والتي تشكل منصة استعداد مبكرة للمنتخبات المشاركة، تسبق التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023.