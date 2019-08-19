“سامسونج” الشريك الرسمي لـ”مهرجان الأردن للألعاب الإلكترونية”

عمان- رعت شركة “سامسونج إلكترونيكس” المشرق العربي مهرجان الأردن للألعاب الإلكترونية 2019؛ أكبر حدث للرياضة والألعاب الإلكترونية في الأردن، الذي انطلق مع فعالية افتتاحية ومقدمة تعريفية بالحدث أقيمت في جاليريا مول في 26 تموز (يوليو) الماضي، والذي سيستمر مع العديد من المنافسات المتواصلة حتى يومي 23 و24 آب (أغسطس) الحالي؛ حيث ستقام خلالهما فعالية رئيسية ستشهد الدور النهائي من المنافسات.

وكجزء من هذه الرعاية، تولت “سامسونج” مهمة تجهيز المناطق المخصصة للمنافسة بشاشات الألعاب المنحنية المطورة حديثاً CHG70، والتي تأتي بقياس 27 بوصة، كما تتميز بتقنيات الألعاب الأساسية بدقة 2K، وشاشة منحنية، ومعدل تحديث 144 هيرتز، ونسبة تباين عالية، وزمن استجابة سريع للصورة المتحركة (نسبة وضوح الحركة MPRT) بمقدار 1 مللي ثانية.

هذا وقامت “سامسونج” بتصميم منطقة خاصة ليتمكن الزوار من التعرف على باقة من أحدث منتجاتها وحلولها المتطورة من أجهزة التلفاز والأجهزة البصرية والأجهزة المتنقلة، بما فيها أجهزة التلفاز QLED بدقة 8K، وأجهزة التلفاز QLED بدقة 4K، فضلاً عن العديد من طرازات هواتفها الذكية من سلسلة “جالاكسي إس 10”.

وفي تعليق لها على رعاية المهرجان الهادف لجمع اللاعبين المحترفين والهواة في الأردن، بالإضافة إلى الشركاء والرعاة والمنصات الإلكترونية تحت مظلة واحدة لمواكبة التطورات والتعرف على كل ما هو جديد في صناعة الألعاب الإلكترونية، قالت مديرة مشاريع التنمية الاجتماعية في شركة “سامسونج إلكترونيكس” المشرق العربي، دانا دحبور: “فخورون برعايتنا هذا الحدث، الذي يؤكد حرص سامسونج على التواجد في المحافل ذات الأهمية والعلاقة بالوسائط التكنولوجية المتنوعة، خاصة المتخصصة بالألعاب الإلكترونية التي تنتشر اليوم بشكل واسع بين مختلف الأوساط الناشئة والشبابية التي تشكل النسيج الأكبر من المجتمع، والتي توليها الشركة اهتماماً كبيراً فتحرص على تلبية احتياجاتها بما لا يقتصر على إتاحة أحدث حلولها ومنتجاتها بين يديها، بل بما يمتد ليشمل التواصل معها بقوالب غير تقليدية، وتسهيل إقامة الفعاليات التي تهمها”.