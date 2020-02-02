“سامسونج المشرق العربي” تعزز تجربة الشراء معها عبر خدمة التوصيل والتركيب المجاني

عمان-أطلقت شركة “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي” خدمة التوصيل والتركيب بالمجان على يد فريق فني مؤهل ومدرب على تلبية احتياجات الزبائن بكفاءة وفعالية، وذلك لدى شراء أي من منتجات علامة “سامسونج” من الأجهزة المنزلية الرقمية، والأجهزة السمعية والبصرية عبر أي من نقاط البيع التابعة لها، والمتضمنة معارض الشركة ومعارض وكلائها الرسميين وموزعيها المعتمدين.

وتشمل الخدمة التي تُنفذ تحت شعار “وين ما تكون بنوصلك وبنركبلك مجانا”، الثلاجات، وغسالات الملابس، وأجهزة التلفاز، وأنظمة الترفيه المنزلي، وأجهزة الصوت وغيرها.

وبين رئيس قسم الأجهزة المنزلية الرقمية لدى شركة “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي”، أشرف أبو ارشيد، بأن هذه الخدمة التي تعد الأولى من نوعها للشركة خاصة وأنها ستصبح من الخدمات الأساسية، تؤكد على حرص “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي” الدائم على تقديم كل ما هو أفضل للزبائن، بما لا يقتصر على المنتجات ذات الجودة العالية والابتكارات الحديثة التي ترفد السوق الأردنية بها، بل وبما يمتد لتقديم خدمات نوعية تفوق التطلعات، ويتم تصميمها بأسلوب يعزز مستويات الرضى لدى الزبائن، ويوفر لهم المزيد من الراحة على طريق منحهم تجربة تسوق وشراء فريدة.

ومن جانبه، قال رئيس وحدة العرض المرئي لدى شركة “سامسونج إلكترونيكس” المشرق العربي، أحمد الرمحي: “تنبثق هذه الخدمة من استراتيجية “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي” التسويقية الهادفة للارتقاء برعاية الزبائن عبر الخدمات والمزايا الإضافية المختلفة التي تقدمها والتي تحرص الشركة على تنويعها وإثرائها من أجل مكافأة الثقة بعلامة “سامسونج” والولاء لها، والتي تتيح قيمة مضافة مع فرص للتوفير، وهو ما يخلق ميزة تنافسية لها ويعزز حصتها ومكانتها السوقية.”