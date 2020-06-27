“سامسونج” تبدأ استقبال طلبات الحجز المسبق لـ”Galaxy S20+”

عمان- أعلنت شركة “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي” عن بدء استقبال طلبات الحجز المسبق على هاتفGalaxy S20+ وسماعات Galaxy Buds+ بإصدار BTS المميز، وذلك ابتداء من الخامس والعشرين من شهر حزيران الحالي.

هذا وستستمر “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي” باستقبال طلبات الحجز المسبق من عشاق علامتها من محبي فرقة البوب والإحساس الثقافي العالمية BTS حتى الخامس من شهر تمّوز المقبل.

ولن يكون على الراغبين بالحصول على هاتفGalaxy S20+ وسماعات Galaxy Buds+ بإصدار BTS سوى تسجيل طلبهم عبر الموقع الإلكتروني للشركة، أو من خلال زيارة جناح “سامسونج” الكائن في “العبدلي مول”، حيث يمكن لزواره تجربة واستكشاف الإصدار الجديد.

ويتميز الإصدار الجديد من الهاتف بتصميم أنيق ومميز يحمل اللون الأرجواني، كما يحمل شعار الفرقة ورمز القلب الأرجواني كخلفية لشاشة الهاتف، بما يمنح معجبي الفرقة الفرصة للتعبير عن إعجابهم بها بطريقة خاصة، فيما يأتي الإصدار الجديد متشحا باللون الأرجواني.

وتعليقا على إطلاق الحملة، قال مدير وحدة الهواتف الذكية في شركة “سامسونج الكترونيكس” المشرق العربي، معتز عقرباوي: “نؤمن في سامسونج بأهمية تمييز زبائننا من خلال الحملات الخاصة التي نطلقها للتواصل معهم على طريقتنا الخاصة، والتي نمنحهم عبرها كل ما يتطلعون إليه من منتجات علامة سامسونج التي تحاكي مختلف الأذواق.”