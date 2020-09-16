“سامسونج” تبدأ الإنتاج الضخم لأول ذاكرة وصول عشوائي

عمّان- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا الذاكرة المتقدمة، عن إنتاج أول وأحدث رقاقات ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية، وذات معدل البيانات المزدوجة بسعة 16 ميجابايت الأولى من نوعها على مستوى القطاع، في مصنعها الكائن في بيونجتايك- كوريا. وقد نجحت الشركة في توفير هذه الرقاقات والمعروفة باسم PDDR5 DRAM، بالاعتماد على تقنية الأشعة فوق البنفسجية عالية الطاقة .(EUV) وتتميز هذه الذاكرة بأعلى مستويات الأداء والقدرة الاستيعابية على الإطلاق، وذلك بفضل الاعتماد على تقنية سامسونج للمعالجة من الجيل الثاني والتي تبلغ 10 نانومتر. ومن المتوقع أن يحدث هذا الإنجاز نقلة نوعية في سوق رقائق الذاكرة؛ وبالتالي تمكين المستخدمين من الاستمتاع بالمزايا الكاملة التي توفرها لهم تقنية الجيل الخامس وخاصية الذكاء الاصطناعي AI المحسنة باستخدام الهواتف الذكية.

وقال جونغ باي لي، نائب المدير التنفيذي لقسم تكنولوجيا ومنتجات رقاقات DRAM في سامسونج للإلكترونيات: “ترتقي تقنية LPDDR5 بسعة 16 جيجابايت من فئة 1z بالقطاع إلى المستوى التالي، حيث تسهم في التخلص من التحديات الأساسية التي تتم مواجهتها خلال عمليات التطوير الرئيسية والهادفة إلى توسيع نطاق رقاقات DRAM على مستوى العقد المتقدمة. ونحن ملتزمون بتوسيع تشكيلتنا المتميزة من رقاقات DRAM على نحو مستمر وبما يلبي احتياجات المستخدمين ويتخطى توقعاتهم في هذا الإطار ، فيما نتابع تعزيز ريادتنا من خلال المساهمة في زيادة النمو بشكل عام عبر سوق الذاكرات الإلكترونية”.

تعزيز القدرات التصنيعية في مجمع بيونجتايك

يحتل مصنع بيونجتايك 2 العائد لسامسونج مساحة تزيد على 128900 متر مربع (أكثر من 1.3 مليون قدم مربعة) – أي ما يعادل مساحة نحو 16 ملعباً لكرة القدم – وهو أكبر مصنع لإنتاج أشباه الموصلات حتى الآن في العالم.

وسيتم اعتماد المصنع الجديد منصة رئيسية لتصنيع تقنيات أشباه الموصلات الأكثر تقدماً على مستوى القطاع، حيث يشهد تصنيع رقاقات DRAM المتطورة، وحلول V-NAND ، إضافة إلى إجراء عمليات السبك، بالتزامن مع دوره في تعزيز ريادة الشركة عبر جميع مراحل الثورة الصناعية الرابعة.

واستطاعت سامسونج بالاعتماد على تقنية المعالجة من فئة (1z) الأكثر تطوراً حتى اليوم، إنتاج ذاكرةLPDDR5 الجديدة بسعة 16 جيجابايت، والتي تعتبر أول رقاقة ذاكرة يتم إنتاجها بهذه الكميات الضخمة باستخدام تقنية الأشعة فوق البنفسجية عالية الطاقة، ما يوفر أعلى سرعة وأكبر قدرة استيعابية يشهدها القطاع في مجال ذاكرة الوصول العشوائي المحمولة.