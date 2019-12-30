“سامسونج” تبدأ العد التنازلي لإطلاق هاتف “Galaxy Fold”

عمان- بدأت شركة “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي” العد التنازلي لإتاحة هاتفها القابل للطي “Galaxy Fold” للشراء في المملكة عبر موقعها الإلكتروني، كاشفة عن الموعد الرسمي لبدء عمليات البيع وذلك في الأول من شهر كانون الثاني (يناير) المقبل.

وستقدم “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي” مع هاتف “Galaxy Fold” الذي يجسد فئة جديدة كلياً لديها، والذي يقدم تجربة فريدة تجمع بين الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ضمن جهاز واحد، مزيجاً مثالياً من الأداء القوي منقطع النظير، والوظائف المبتكرة، بالإضافة إلى الراحة في الاستخدام، وذلك بفضل رفده بأكفأ وأحدث عتاد وتقنيات إلى جانب أفضل برمجيات وخدمات لديها في هذا المجال. وستتيح الشركة للزبائن من خلال هاتف “Galaxy Fold” الذي تقدمه تحت شعار “هاتف الغد، متوفر اليوم”، شاشة Infinity Flex المبتكرة اللامتناهية والقابلة للطي قياس 7.3 بوصات، مع ست كاميرات قادرة على تصوير كل شيء ابتداء من الصور القريبة والغنية بالتفاصيل إلى الصور البانورامية، هذا فضلاً عن إمكانية القيام بعدة مهام بمنتهى السهولة والراحة والانسابية مع ما يصل إلى 3 تطبيقات ونوافذ قابلة للتعديل في الشاشة المقسمة، وغيرها الكثير، مرسية معه معايير جديدة ضمن هذه الفئة.

ويشار إلى أن “سامسونج المشرق العربي”، واحتفاء بقرب إتاحة هاتف “Galaxy Fold” للشراء في الأردن، ستطلق حملة للحجز المسبق لتمكن الأردنيين من حجز هواتفهم قبل بدء بيعها رسمياً، فضلاً عن الاستفادة من عدد من العروض والهدايا المميزة. هذا وسيتم الإعلان عن تفاصيل الحملة قبيل إطلاقها ضماناً لعدم تفويت الفرصة على الراغبين بتحقيق السبق باقتناء الهاتف.