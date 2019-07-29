“سامسونج” تبدأ انتاج اولى ذاكرات الوصول العشوائي الديناميكية

عمان- أعلنت شركة “سامسونج إلكترونيكس”، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا الذاكرة المتقدّمة، أنّها بدأت بإنتاج كميات كبيرة من أولى ذاكرات الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) للهواتف المتنقلة من طراز LPDDR5 وبسعة 12 GB، والتي تمّ تحسينها إلى أقصى الحدود لتفتح المجال للإستفادة من ميّزات شبكة 5G والذكاء الاصطناعي في الهواتف الذكيّة المستقبلية. وتأتي هذه الذاكرة الجديدة بعد خمسة أشهر فقط من الإعلان عن الإنتاج الكثيف لطراز LPDDR4X بسعة 12 Gb، الأمر الذي يعزّز تشكيلة الشركة في مجال الذاكرات من الدرجة الأولى. كما تخطّط شركة “سامسونج” أن تشرع بالإنتاج الكثيف لحزم LPDDR5 بسعة 12 Gb في وقت لاحق من هذا الشهر، على أن تجمع كلّ منها ثمانية من رقاقات الـ12 Gb، وذلك تماشياً مع تزايد طلب مصنّعي الهواتف الذكيّة الأكثر تقدّماً لأداء أفضل وقدرة أعلى.

وقد صرّح نائب المدير التنفيذي لقسم تكنولوجيا ومنتجات ذاكرات DRAM في شركة “سامسونج إلكترونيكس”، جونغ باي لي، قائلاً: “نحن متشوّقون جدّاً لأنّنا عبر الإنتاج الكثيف للذاكرات من طراز LPDDR5 بسعة 12 Gb القائمة على أحدث عمليات فئات الجيل الثاني ذات قدرة الـ10 نانومتر (nm) لسامسونج، سوف ندعم إطلاق هواتف ذكيّة رئيسة تشغّل شبكة 5G لزبائننا في كلّ العالم ضمن الجدول الزمني المحدّد سابقاً. وسوف تبقى شركة “سامسونج” على التزامها بأن تطلق بلا انقطاع تكنولوجيات الجيل القادم في مجال ذاكرة الهواتف المحمولة والتي من شأنها أن تقدّم أداءً أفضل وقدرة أعلى، فيما نتابع سعينا الدؤوب إلى تحقيق النموّ في سوق الذاكرات الإلكترونية ذات الجودة”.