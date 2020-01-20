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“سامسونج” تبدأ تنفيذ مختبر أنظمة التكييف في “المهندسين”

منذ 19 دقيقة
سامسونج للإلكترونيات

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عمّان – بدأت شركة “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي” تنفيذ مختبرها لأنظمة التكييف المركزي في قلب مركز تدريب المهندسين، والذي يأتي ترجمةً منها لبنود اتفاقيتها التي وقعتها في وقت سابق مع نقابة المهندسين الأردنيين التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، على أرض الواقع.
وتعكف “سامسونج” حاليا على تجهيز المختبر بأحدث تقنيات التكييف المركزي لديها، مع نماذج مختلفة لأنظمة التكييف من علامتها بما في ذلك نماذج للتدفئة تحت البلاط من تلك المعتمدة على تقنية تدفق الغاز المتغير VRF DVM S وتقنية Inverter الموفرة للطاقة، فضلاً عن رفده بالبرامج والمواد التدريبية النظرية والعملية التي تساهم في تطويرها، والتي ستستهدف المهندسين والمهنيين العاملين في قطاع التكييف المركزي لإثراء معارفهم وخبراتهم العملية إثر ربطهم بأحدث التقنيات والممارسات المتعلقة بمجال عملهم، ما يسهم في تطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على رفد القطاع والمملكة بأكفأ المتخصصين، وبالتالي الارتقاء بمسيراتهم المهنية من جهة، وخدمة زبائن أنظمة التكييف المركزي بالشكل الأمثل من جهة أخرى.

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