“سامسونج” تتعاون مع “جوجل” لتوفير تجربة هاتف قابل للطي

عمان- استشرفت سامسونج للإلكرتونيات المستقبل عبر إطلاقها الهاتف الجديد القابل للطي Galaxy Fold. ويجسد هذا الجهاز فئة جديدة تماماً في قطاع الأجهزة المحمولة؛ حيث تعاونت سامسونج مع شركائها ومجتمع مطوري آندرويد لتصميم تجربة مستخدم جديدة على نحو كلي عبر إطلاق هذا الهاتف المبتكر. بدأت الجهود المبذولة لتصميم البرامج الخاصة بهاتف Galaxy Fold في نيسان (أبريل) 2018؛ حيث قامت سامسونج بتطوير تجربة مستخدم جديدة كلياً للعلامة، وذلك عبر التعاون عن كثب مع “جوجل” لتوفير نظام تشغيل دعم متكامل من “آندرويد”. وتعليقاً على التعاون، قال تشونغ ES نائب الرئيس التفيذي ورئيس قسم البرمجيات والذكاء الاصطناعي والاتصالات المؤسسية المتنقلة في “سامسونج”: “لقد حققنا إنجازاً حقيقياً عبر تصميم جهاز جديد يشكل فئة جديدة في عالم الهواتف الذكية، ولم يكن ذلك ممكناً إلا عبر التعاون مع شركاء رائدين لتصميم وتقديم تجربة جديدة للهاتف الجوال وتعزيز منظومة الأجهزة الذكية، لتمكين المستخدمين من الوصول إلى أفضل التطبيقات والخدمات. يوفر هذا الابتكار على مستوى البرمجيات، الذي يتضمن تجربة مستخدم غامرة ورؤية واجهة مستخدم جديدة، تجربة اتصال سلسة ومبتكرة”. منذ إطلاق شاشة Infinity Flex Display القابلة للطي في مؤتمر سامسونج للمطورين 2018، أنشأت “سامسونج” و”جوجل” العديد من المختبرات في مدن متعددة حول العالم -من سيؤول إلى ماونتن فيو مروراً ببكين- للعمل مع الشركاء والمطورين وتشجيعهم على اختبار تطبيقاتهم وخدماتهم والتحقق من ملاءمتها لمنظومتي أجهزة Galaxy Fold وأندرويد على النحو الأمثل. وبالتزامن مع ذلك، أجرت “جوجل” العديد من التعديلات على نظام Android 10 لتوفير أداء فعال محسّن قابل للتعديل بحسب حجم الشاشة، مع القدرة على تشغيل تطبيقين في آن واحد، وبرنامج محاكاة متطور لنظام آندرويد، للمساعدة على دعم عملية الانتقال من شاشة إلى أخرى، ما يعزز الفرص لإجراء تحسينات وتطويرات على الجهاز القابل للطي مستقبلاً. وقد تم حالياً تحديث التطبيقات المعروفة لدى مستخدمي آندرويد لتقديم تجربة غامرة قابلة للطي مع هاتف Galaxy Fold.

ومن جهته، قال ساجار كامدار، رئيس قسم إدارة منتجات آندرويد في “جوجل”: “أدى تعاوننا مع العديد من الشركات الرائدة على مستوى القطاع مثل سامسونج، إلى منحنا الفرصة لتقديم تجربة مستخدم جديدة كلياً، قادرة على تحويل الطريقة التي نستخدم بها هواتفنا الذكية. لقد استمتعنا بالعمل مع فريق سامسونج ومجموعة مطوري آندرويد، ما أدى إلى توفير أفضل الخبرات والتجارب لمستخدمي هاتف Galaxy Fold اعتماداً على تطبيقاتهم وخدماتهم المفضلة”.