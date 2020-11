“سامسونج” تتعاون مع “Etsy” في تلفاز “The Frame”

عمّان – أعلنت سامسونج للإلكترونيات المحدودة، عن توقيع اتفاقية تعاون جديدة مع Etsy ، المنصة العالمية للمنتجات الفريدة والمبتكرة. وسيتم في إطار هذه الشراكة إضافة 25 عملاً جديداً من الفن المستوحى من الطبيعة إلى الكاتالوج الفني المتكامل على جهاز تلفازThe Frame ، والتي ستتوفر حصرياً على متجر Samsung’s Art.

وتتوفر مجموعة الفن الخيالي والمناسبة للعائلة في جميع أنحاء العالم منذ 28 تشرين الأول(اكتوبر)، وتضم أعمال مميزة لخمسة فنانين مشهورين من Etsy وهم : جوري هيرلي وإيلي ماكاي وميلاني ميكيتس وديفيد شيرر وميرلاند جان جيل، الذين يعتمدون مجموعة متنوعة من الأدوات والتقنيات لرسم لوحاتهم بدءاً من تكنيك الكولاج وصولاً إلى استخدام الألوان المائية. وتتميز الأعمال الـ25 المختارة للفنانين بمزيج من الرسوم التوضيحية الحيوية، ورسومات الكولاج الغنية بالألوان، والصور والرسومات الفريدة والنابضة بالحياة على شاشة QLED منThe Frame ، الأمر الذي يعتبر مصدر إلهام لتعزيز الخيال الإبداعي في جميع غرف المنزل.

وتم تصميم جهاز تلفاز The Frame، ليقدم المحتوى التلفزيوني الأكثر دقة وجودة عند تشغيله، وكمعرض يستعرض أرقى اللوحات الفنية العالمية في وضعية عدم التشغيل، وبناء على ذلك، يعتبر هذا الجهاز المتطور بمثابة لوحة رقمية مبتكرة تعكس الأسلوب الشخصي للمستخدمين. وتأتي هذه الشراكة الجديدة معEtsy، لتضيف المزيد من الأعمال الفنية، إلى معرض الصور المتكامل الذي يحتوي على مكتبة تضم أكثر من 1400 عمل فني إبداعي، في وقت يعيد فيه المستهلكون تصوراتهم الخاصة بمنازلهم، واختيار الطريقة الأفضل لتحويل المساحات المنزلية إلى مصدر إلهام وإبداع لجميع أفراد الأسرة.

وقال سالك برودسكي، نائب رئيس قسم الشراكات الإستراتيجية وتطوير الأعمال في سامسونج للإلكترونيات: “قامت سامسونج منذ إطلاق تلفاز The Frame العام 2017، بتطوير كتالوج متنوع لأروع الأعمال الفنية من جميع أنحاء العالم. وتأتي هذه المجموعة الجديدة، في إطار الشراكة مع Etsy، لتضيف أعمالاً جديدة غاية في التميز والإبداع. ويتمثل الهدف الأساسي من تطوير الكاتالوج الفني المتكامل على جهاز The Frame في توسيع دائرة انتشار الأعمال الفنية العالمية لتصبح متاحة لقاعدة أكبر من المستخدمين، ومنحهم الفرصة للتعرف الى أرقى القطع الفنية التي تعزز قدراتهم الإبداعية وتلهمهم على النحو الأمثل. ويسعدنا المشاركة في نشر أعمال خمسة من فناني Etsy على المستوى العالمي عبر أكثر أجهزة التلفاز ابتكاراً من علامتنا”.

وقالت كيلي كلاوسن، مدير أول للاتصالات والشراكات الاستراتيجية في Etsy : “استطاع هؤلاء الفنانون المبدعون والموهوبون عبر أعمالهم، استعراض الروح الإبداعية لمجتمعنا، ونحن سعداء بقدرتنا على نشر مواهبهم واستعراضها حول العالم. وتوفر شراكتنا مع سامسونج فرصة استثنائية لهؤلاء الفنانين، لتمكينهم من نشر إلهامهم الإبداعي في جميع المنازل عبر العالم.”

