“سامسونج” تحتفل بالذكرى الخمسين لتأسيسها



عمان – احتفلت شركة سامسونج للإلكترونيات مع كوادر موظفيها بالذكرى الخمسين لتأسيسها، والذي صادف الأول من تشرين الأول, وذلك خلال حدث خاص في مدينة سامسونج الرقمية، التي تعتبر المقر الرئيسي للشركة في مدينة سوون.

وشارك في الفعالية أكثر من 400 من موظفي الشركة بمن فيهم كبار المديرين التنفيذيين وأعضاء الإدارة العليا للشركة مثل كينام كيم، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لوحدة حلول الأجهزة، وهيون سوك كيم، الرئيس والمدير التنفيذي لقسم الالكترونيات الاستهلاكية، ودون جين كوه، الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتنقلة في شركة سامسونج.

وعبّر جيه واي لي، نائب رئيس مجلس الإدارة في الرسالة التي وجهها للموظفين عبر الفيديو، عن امتنانه لموظفي سامسونج على تفانيهم على مدار الخمسين عاماً الماضية مؤكداً التزام الشركة بمواصلة نهج الابتكار والبناء على إرثها وصولاً إلى مئوية الشركة.

وأضاف: “لم تكن الإنجازات التي حققتها الشركة خلال السنوات الخمسين الماضية ممكنة لولا التفاني والعمل الجاد الذي قام به كل موظف في الشركة. وفي الوقت الذي نتطلع فيه إلى السنوات الخمسين المقبلة، دعونا نطلق العنان لخيالنا ونحلم بمزيد من الإنجازات في المستقبل”. وأكد لي عزم شركة سامسونج المضي قدماً والمساهمة في تحسين المجتمعات حول العالم من خلال التقنيات المبتكرة قائلاً: “دعونا نساهم في بناء مستقبل أكثر صحة وسعادة من خلال تطبيق تقنياتنا الجديدة. وسنتمكن من خلال المشاركة والنمو معاً من أن نصبح الأفضل في العالم”.

واستذكر المديرون التنفيذيون وموظفو سامسونج في هذه المناسبة الإنجازات التي تحققت خلال نصف القرن الماضي وتعهدوا بالشروع في رحلة جديدة وفق النهج ذاته من الحماس والابتكار وصولاً إلى مئوية الشركة.

وشارك كينام كيم، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لوحد حلول الأجهزة، ثلاثة أهداف رئيسية في رحلة سامسونج نحو مواصلة زيادة معدلات النمو خلال الفصل القادم من رحلة الشركة.