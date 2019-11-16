“سامسونج” تحصد 46 جائزة عن منتجاتها المبتكرة

عمان – أعلنت شركة “سامسونج إلكترونيكس”، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، عن فوز 46 من منتجاتها الجديدة بجوائز الابتكار في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2020، بما في ذلك ثلاث جوائز لأفضل الابتكارات في العام، والتي حصلت عليها الشركة نظير ابتكارها هاتف Galaxy Note 10+ 5G إلى جانب اثنين من منتجات الشركة في مجال شاشات العرض. وتكرم هذه الجوائز المرموقة أفضل الأجهزة والخدمات التي تتميز بتصميم وهندسة متميزة وتقنيات متطورة.

تسلّط الجوائز الضوء على إرث سامسونج العريق من الإنجازات في تطوير الابتكارات الرائدة التي ترتقي بقطاع الإلكترونيات الاستهلاكية حول العالم. وشملت ابتكارات الشركة التي حازت على جوائز مجموعة من الفئات بما في ذلك شاشات العرض والألعاب والبرامج وتطبيقات الأجهزة المحمولة والتكنولوجيا المدمجة والتكنولوجيا من أجل عالم أفضل والاستدامة ومكونات الأجهزة السمعية والمرئية للمركبات وملحقاتها وأجهزة الكمبيوتر ومكوناتها، والصحة واللياقة البدنية والرياضة والتكنولوجيا الحيوية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة المحمولة وملحقاتها إضافة إلى ملحقات الكمبيوتر والأجهزة المنزلية ومنتجات المنزل الذكي.

وقال يونغ هون إيوم، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة “سامسونج إلكترونكيس” في أمريكا الشمالية: “نحن فخورون للغاية بفوز منتجاتنا مرة أخرى بهذه الجوائز المرموقة نظير تقديمها ابتكارات وتقنيات وحلول رقمية تؤثر إيجاباً على حياة المستهلكين. يمثل هذا العام علامة فارقة جديدة بالنسبة لنا في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية، حيث يشكل هذا الإنجازا دليلاً على الجهود التي يبذلها فريق سامسونج العالمي الذي يبذل جهوداً مستمرة لتقديم أفضل الابتكارات والحلول الجديدة”.