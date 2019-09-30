“سامسونج” تحقّق ابتكارا في الجيل الرابع من محركات الأقراص الصلبة

عمان– أعلنت شركة” سامسونج إلكترونيكس”، الشركة الرائدة في العالم في مجال تكنولوجيا الذاكرة المتقدّمة، إضافة أحدث الابتكارات البرمجية على سلسلات الجيل الرابع من محرّكات الأقراص الصلبة (SSD) بمعيار سرعة PCIe السبّاقة، فأرست بالتالي مثالا جديدا لأداء محرّكات SSD.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لقسم منتجات حلول الذاكرة وتطويرها في شركة “سامسونج إلكترونيكس”، كي هيون كيونغ: “نحن نجمع بين السرعات والقدرات الغير مسبوقة والحلول البرمجية الثورية فيما نسرّع توسّعنا في سوق محرّكات SSD ذات الجودة العالية. كما أنّنا نخطّط لإدخال ابتكارات إضافية يتربّع على رأسها الجيل السادس من ذاكرة V-NAND الخاصّة بنا والأكثر تقدّما، الأمر الذي سيعزز من دورنا الريادي في السوق العالمية لتكنولوجيا المعلومات”.