“سامسونج ” تختار 25 فريقا للتأهل للمرحلة الثانية من مسابقة “Solve for Tomorrow”

عمان-اختتمت شركة “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي” المرحلة الأولى من النسخة المحلية من مسابقتها “Solve for Tomorrow”، والتي تميزت باستقطابها لمشاركة واسعة من طلبة المدارس ومنتسبي المراكز الشبابية من كافة أنحاء المملكة، وذلك مع اختيار 25 فريقا للتأهل للمرحلة الثانية من أصل عدد كبير من المشاركات.

وقد جاء اختيار الفرق المتأهلة لخوض غمار المرحلة الثانية من المسابقة الهادفة بالأساس لإعداد جيل من الرياديين والمبتكرين الأكفاء والقادرين على المشاركة في إدارة الاستدامة في مجتمعاتهم، عبر إلهام الطلبة ومنحهم الفرصة للتفكير خارج الأطر التقليدية وتطوير أفكارهم ومهاراتهم من أجل ابتكار حلول فعالة للتحديات المجتمعية، تستند إلى مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بناء على مدى الإبداع والابتكارية التي انطوت عليها أفكارها التي تم تقديمها ضمن محوري المسابقة، الرياضة والصحة (التكنولوجيا الرياضية والتكنولوجيا الصحية)، والغذاء والزراعة (التكنولوجيا الغذائية والتكنولوجيا الزراعية)، فضلا عن ما تحمله في طياتها من أثر مجتمعي يمكن له أن يحدث فارقا وتحولا إيجابيا لغد أفضل في حال تنفيذها على أرض الواقع وبدء استخدامها. وتميزت أفكار الفرق المتأهلة بتنوعها، مستهدفة العديد من التحديات التي كان من أبرزها في مجال الرياضة والصحة: اضطراب ما بعد الصدمة، والصداع النصفي، والسمنة، والرجفان الأذيني، والحساسية الغذائية، والإسعافات الأولية، فيما كان من أبرزها في مجال الغذاء والزراعة: الري ونقص المياه، والأغذية المعدلة وراثيا، والتي تخدم بمجملها المزارعين وقطاع الزراعة بشكل عام، فضلا عن ذوي التحديات الخاصة، وكبار السن، ونمط الحياة الصحي.

هذا وستقوم “سامسونج المشرق العربي” وبالتعاون مع وزارة الشباب الأردنية وضمن فعاليات المرحلة الثانية من المسابقة بدعوة المتأهلين للمشاركة في يوم تدريبي، يغطي العديد من المواضيع التي تشمل المهارات الشخصية الأساسية، ومهارات تقديم العروض، والتفكير الإبداعي، وغيرها.