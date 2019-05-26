“سامسونج” تختار “ACI” وكيلاً رسمياً للأجهزة المنزلية في الأردن

عمان- أعلنت شركة “سامسونج إلكترونيكس” المشرق العربي اختيارها لشركة السحابة المتقدمة العالمية للتجارة ACI، لتكون وكيلها الرسمي والمعتمد لبيع وتوزيع منتجاتها من الأجهزة المنزلية، والأجهزة السمعية والبصرية والترفيهية في السوق الأردنية، وذلك بموجب اتفاقية شراكة استراتيجية جمعت بين الطرفين.

جاء هذا الإعلان ضمن مأدبة إفطار رمضانية خاصة أقيمت في فندق شيراتون عمّان النبيل مؤخراً بحضور ممثلي شبكة “سامسونج” من الموزعين وأصحاب المعارض، وشهدت العديد من الفعاليات التي تضمنت التعريف بالوكيل الرسمي الجديد واستراتيجية ومنهجية العمل، فضلاً عن التطلعات والرؤى المستقبلية.

وفي تعليق له على هذه الخطوة، قال رئيس قسم الأجهزة المنزلية، أشرف أبو رشيد: “سعداء بشراكتنا مع شركة ACI، والتي تشير لاستثماراتنا المتواصلة في السوق الأردنية، كما تبرهن على التزامنا التام للاستمرار في بناء بصمة سامسونج في المملكة مع مزيج من المعايير العالمية التي نعتمدها والتي يعتبر من أهمها الموثوقية العالية في كل ما يتم تقديمه من خلال شبكة وكلائنا وموزعينا الذين نعتبرهم شركاءنا في العمل والنجاح، والذين نسعى للتواصل المستمر معهم ودعمهم الدائم بما يصب في صالح الزبائن والمستهلكين الذين يشكلون بدورهم أولى أولويات الشركة.”

وبين أبو رشيد بأن “سامسونج” تحرص على منح زبائنها أحدث المنتجات وعلى وضعها بين أيديهم بمنتهى السهولة واليسر في أوائل المعارض الذي سيتم افتتاحها في منطقة دابوق في العاصمة عمّان، فيما يقع الثاني في حي التجارية الثالثة في العقبة، والمخطط لتعزيزهما ليصبح المجموع الكلي 7 معارض بحلول شهر تموز، وذلك من أجل التسهيل عليهم بتقديم أفضل خدمات ما قبل وأثناء وبعد البيع، بما في ذلك خدمات الصيانة التي يتم تقديمها أيضاً في مراكز الصيانة البالغ عددها 4 فروع حول المملكة وخدمات زيارة الفريق الفني للمعاينة والفحص المنزلي، وذلك على يد فريق فني مدرّب تدريباً عالياً.