“سامسونج” تختتم 2020 بأداء مميز مع تطلعات طموحة للعام المقبل



عمّان- اختتمت شركة “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي”، عامها الحالي 2020 بأداء مميز بالرغم من التحديات التي شهدتها المملكة بسبب الظروف التي ألقت بظلالها عليها وعلى العالم أجمع.

هذا الإعلان جاء خلال لقاء خاص عقدته الشركة عبر الإنترنت، مجتمعة مع نخبة من ممثلي عدد من أبرز وسائل الإعلام المحلية، وذلك بحضور عدد من كبار مسؤولي الشركة وموظفيها من مختلف الأقسام.

وكان اللقاء قد استُهِلّ بكلمة لمدير التسويق في “سامسونج إلكترونيكس” لمنطقة المشرق العربي، محمد العبدالله، شكر فيها المشاركين، منتهزاً الفرصة للإعراب عن حرص الشركة على التواصل الإيجابي مع أعضاء القطاع الإعلامي، والتعبير عن تقديرها لهم على مختلف جهودهم ابتداءً من الاهتمام بمستجدات الشركة، ووصولاً لمساندتها في إيصال رسائلها لأبناء المجتمع.

وتحدث العبدالله خلال اللقاء عن تحقيق “سامسونج المشرق العربي” لأهدافها على صعد عدة، الأمر الذي جاء نتيجة لخطتها المرنة وعملها الدؤوب لمواصلة دورها في رفد المملكة بالابتكارات التكنولوجية من علامة “سامسونج”، ووضعها في متناول المستهلكين الذين توسعت قاعدتهم لديها من قطاعي التجزئة والأعمال، ملبية احتياجاتهم التي تركزت على حماية المنازل والعائلات ووقايتها من الناحية الصحية، وعلى اكتساب القدرة على مواصلة العمل عن بعد، والبقاء على تواصل مع الأقارب، بالإضافة للحصول على الترفيه المثالي داخل المنازل في ظل الإغلاقات الشاملة والجزئية، وذلك مع منتجات كفؤة تم تعزيزها بعدد من الخدمات الجديدة. وفي سياق متصل، تحدث مدير قسم التدريب للأجهزة المنزلية، فادي أبوهولا، حول أهم الإصدارات من منتجات “سامسونج” من الأجهزة المنزلية والسمعية والبصرية والترفيهية، والتي كان من أبرزها أجهزة تلفاز The Frame، وThe Serif، التي تقدم جميعها تجربة مشاهدة وترفيه غامرة وغاية في الراحة والبساطة، بفضل تقنية QLED بدقة 8K، إضافة للحديث حول جهاز AirDresser المبتكر والمتخصص بتعقيم وتنظيف الملابس، والذي يأتي على شكل خزانة أنيقة، وغيرها من الأجهزة المنزلية بما فيها الأجهزة المدمجة Built In، كتلك الموجهة للمطابخ مثل الأفران والمواقد الكهربائية وميكروويف الجريل والشفاطات، متطرقاً لخصائصها ومزاياها.