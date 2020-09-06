“سامسونج ” تزود “المركزي فروتس” بأول شاشة Dual Side Outdoor LED

عمان – أعلنت شركة “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي” عن توقيع اتفاقية تعاون جمعتها مؤخرا مع “المركزي فروتس”، الذي يعد أحد أكبر أسواق بيع الخضراوات والفواكه والمنتجات الغذائية في عمان، تتولى بموجبها مهمة تزويد السوق بشاشات Dual Side Outdoor LED القابلة للتخصيص والمصممة لقطاع الأعمال، وذلك من خلال وبالتعاون مع وكيلها المعتمد لشاشات قطاع الأعمال “الشركة، الأردنية للأنظمة الإلكترونية JDS”.

ومع هذه الخطوة، سيكون بإمكان سوق “المركزي فروتس” الاستفادة من شاشات Dual Side Outdoor LED من “سامسونج” في تعزيز مستويات الراحة والخدمة العصرية التي يقدمها بأسلوب ذكي لزبائنه مع تحكم أكبر بإدارة المحتوى بسلاسة؛ حيث تتميز هذه الشاشات سهلة التفعيل والاستخدام، والموفرة للطاقة، بتقديمها لمحتوى ساطع وفائق الوضوح على شاشات مزدوجة عالية الدقة من الجهتين الأمامية والخلفية دون أن تتأثر بالعوامل الجوية وظروف الإضاءة المحيطة، كما أنها تضفي المزيد من العصرية على المكان لتصميمها الأنيق والمرن الذي يوفر المزيد من المساحة الداخلية لعرض المنتجات، وهو ما يعزز من الكفاءة التشغيلية.

وفي إطار اتفاقية التعاون، تستعرض “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي” حلولها وابتكاراتها في عالم الثلاجات ضمن مساحة عرض يخصصها سوق “المركزي فروتس” لها، مُقدمة الفرصة لزوار السوق للاطلاع عن كثب أكبر على العديد من طرازات الثلاجات لديها، وعلى مزاياها الاستثنائية التي تسهم في الحفاظ على الأطعمة المخزنة فيها بأفضل حالاتها لأطول فترة ممكنة؛ لمواصفاتها التي تحافظ على نضارة الأطعمة وتمنع تلوثها، والتي تمكن المستخدمين من الحفاظ على سلامة أطعمتهم وصحتهم، فضلا عن تحقيق وفورات اقتصادية لما تتسم به ثلاجات “سامسونج” من توفير الطاقة والعمر التشغيلي الطويل، فضلا عن الكفاءة والجودة.

وفي تعليق له على هذا الشأن، قال رئيس وحدة العرض المرئي لدى شركة “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي”، أحمد الرمحي: “سعداء بالتعاون مع سوق المركزي فروتس، وهو الأمر الذي يؤكد على مكانتنا ضمن قطاع حلول الأعمال بالتركيز على حلول الشاشات واللوحات الرقمية التجارية ورفد السوق المحلية بها، كما أنه يشير لمدى التزامنا بتقديم قيم مضافة لزبائننا من القطاع المؤسسي بما يخدم أهدافهم ويسهل عليهم خدمة زبائنهم بطريقة عصرية ومواكبة للتقدم التكنولوجي. نركز في سامسونج حالياً على قطاع اللوحات الرقمية ومنها الإعلانية لإيماننا بأنه قطاع واعد وسيشهد نمواً وتطوراً كبيراً خاصة في ظل الإقبال الواسع عليها.”