“سامسونج” تستعد لإطلاق نسخة جديدة من هاتف”Galaxy Note10+”

عمان- أعلنت شركة سامسونج، اليوم، أنها ستطلق نسخة خاصة من هاتفGalaxy Note 10+، مصممة خصيصاً لعشاق أفلام “حرب النجوم”. وسيتم إطلاق النسحة الجديدة من الهاتف قبل إصدار الجزء الجديد من سلسلة أفلام “حرب النجوم” Star Wars: The Rise of Skywalker في 20 كانون الأول. ويوفر هذا التعاون بين الشركتين العديد من التجارب المميزة لمحبي هذه الأفلام، حيث يضم الهاتف الجديد مجموعة من عناصر التصميم المستوحاة من حرب النجوم إضافة إلى محتوى رقمي. وسيتم تقديم النسخة الخاصة من الهاتف مع علبة مصممة خصيصا وشارة معدنية يمكن الاحتفاظ بها إضافة إلى قلم S Pen وسماعات Galaxy Buds. ويأتي الهاتف أيضا مع محتوى حصري من أفلام ستار ووزر، بما في ذلك خلفيات متحركة ورسوم متحركة وأيقونات وأصوات ليستمتع بها محبو الأفلام.

وسيكون الإصدار الخاص من الهاتف متاحا في أسواق محددة* اعتباراً من 10 كانون الأول 2019، وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من التعاون بين الشركتين الرائدتين، الشركة المنتجة لأفلام حرب النجوم في المجرة الفضائية البعيدة، والشركة المنتجة لسلسلة الهواتف الذكية “Galaxy”، لتزويد المستهلكين بتجارب متميزة. وكانت Lucasfilm قد أعلنت في أوائل تشرين الأول أن شركة سامسونج قد تعاونت مع سلسلة أفلام “ستار وورز” لتعزيز تفاعل المستخدمين المتحمسين مع أفضل أجهزة Galaxy بطريقة جديدة ومثيرة. ويعزز الإعلان عن النسخة الخاصة لهاتفGalaxy Note 10+ التعاون بين سامسونج وLucasfilm مؤخراً للاحتفاء بموسم العطلات والذي شمل إطلاق فيلم خاص احتفاء بقرب إطلاق الجزء الجديد من سلسلة أفلام حرب النجوم Star Wars: The Rise of Skywalker في دور السينما. ومنذ إطلاقه في وقت سابق من هذا العام، مكّن هاتفGalaxy Note10+ ملايين الأشخاص حول العالم من أن يكونوا أكثر إنتاجية، وأن يطلقوا العنان لإبداعاتهم. ويجمع هاتف سامسونج المبتكر بين التصميم المذهل والأداء القوي وأدوات تعزيز الإنتاجية وتكنولوجيا الكاميرا الاحترافية التي تساعد المستخدمين على الاستمتاع بحياتهم العملية والشخصية. وتهدف سامسونج من خلال إطلاق نسخة “حرب النجوم” الخاصة من هاتفGalaxy Note 10+ ، إلى إلهام عشاق أفلام حرب النجوم حول العالم لتحقيق أقصى استفادة من كل لحظة.