“سامسونج” تستعرض أحدث ابتكاراتها في مجال الأجهزة الإلكترونية

عمان- استعرضت شركة سامسونج للإلكترونيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تشكيلة جديدة من أحدث ابتكاراتها في مجال شاشات التلفاز والهواتف الذكية والأجهزة المنزلية، وذلك خلال فعاليات منتداها السنوي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تنظمه هذا العام في مالطا. وتركز سامسونج في تصميمها للابتكارات الجديدة على نهج يتمحور حول متطلبات الإنسان لتمكينه من إيجاد حلول للمشكلات التي تواجهه إلى جانب تعزيز أسلوب حياته. وتهدف “سامسونج” من خلال مجموعة منتجاتها الحديثة التي تركز على تمكين المستهلكين في “عصر التجربة”، إلى خلق فرص جديدة والارتقاء بجودة حياة المستهلكين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما بعد بروز المنطقة كسوق ومركز رئيسي للابتكار التكنولوجي، خاصة بعد التحولات الكبيرة التي شهدتها وتوجه سكانها نحو اعتماد أحدث الابتكارات التكنولوجية.

وعرضت سامسونج في المنتدى فلسفتها الخاصة بـ”عصر التجربة” الذي بشر به الرئيس والمدير التنفيذي لقسم الإلكترونيات الاستهلاكية في الشركة هيون سوك كيم، الرئيس في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في وقت سابق من هذا العام؛ حيث تم تعريف المشاركين في المنتدى بأحدث الابتكارات الجديدة في عالم الهواتف المحمولة التي تم تكييفها بشكل مثالي مع التقنيات الناشئة الجديدة مثل الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي إلى جانب أحدث الابتكارات في مجال شاشات العرض بدقة 8K والأجهزة المنزلية الرقمية القابلة للتخصيص بما يتناسب مع نمط الحياة العصري. وقال سونغ وان ميونغ، رئيس شركة سامسونج للإلكترونيات في الشرق الأوسط: “يمثل الابتكار حجز الزاوية الذي نستند إليه ويمكننا من تقديم حلول متطورة تقنياً. وانطلاقاً من إدراكنا بأن المستهلكين يبحثون اليوم عن طرق جديدة للانخراط والتواصل مع العالم المحيط بهم، نعمل في سامسونج على تعزيز ريادتنا على مستوى القطاع لتدشين عصر جديد من الابتكارات التكنولوجية المصممة خصيصاً للعزيز أساليب حياة المستهلكين وتزويدهم بتجارب اتصال فريدة من نوعها مع التتقنيات والأجهزة التي يستخدمونها كل يوم”.