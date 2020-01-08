“سامسونج” تستعرض أحدث ميزات ثلاجتها Family Hub

عمان – كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات، عن الجيل الأحدث من ثلاجة Family Hub، مع ميزات جديدة ذكية تعمل على تخطيط الوجبات والمهام اليومية الأخرى بشكل آلي وتقدم تجربة مخصصة تتناسب مع تفضيلات أفراد العائلة. وتم تصميم ثلاجة Family Hub لعام 2020 لتمكين أفراد العائلة من مشاركة أجمل لحظاتهم اليومية بشكل سلس مع بعضم البعض والتحكم بالمزيد من الأجهزة المتصلة داخل المنزل الذكي.

وقال جون هيرنجتون، النائب الأول للرئيس ومدير عام الأجهزة المنزلية في شركة سامسونج للإلكترونيات أميركا: ” تمكنا خلال السنوات الخمس الماضية منذ إطلاق ثلاجة Family Hub، ابتكارات تعكس الطرق الجديدة التي يمكن للعائلات العصرية الاعتماد عليها في إدارة شؤون حياتهم اليومية. ويعتبر الطراز الجديد هو الأكثر ابتكاراً حتى الآن، مع ميزات أكثر ذكاءً وخصوصية لإتاحة المجال أمام العائلات للتواصل بشكل أفضل مع بعضها البعض”.

تتميز الثلاجة الجديدة ببساطتها وخصائصها المتطورة والعصرية، مما يجعلها إضافة مثالية لمفهوم المطبخ المتصل في وقتنا الحالي. واستجابة لسنوات من آراء المستهلكين حول ثلاجة Family Hub، يقدم الجيل الجديد ميزات مبتكرة يرغب بها المستهلكون في عصرنا الحالي مثل الكاميرات الكعززة بتقنية الذكاء الاصطناعي داخل الثلاجة والآليات المحسنة لتخطيط الوجبات بشكل مدروس إلى جانب تقديم توصيات واقتراحات مخصصة لوصفات الطعام بما يتناسب مع تفضيلات المستهلكين. وتتيح الثلاجة الجديدة لأفراد العائلة أيضاً مشاركة المزيد من أنواع الوسائط والترفيه معاً، كما توفر مستوى جديد من التحكم في المنزل المتصل.

وتعتبر ثلاجة Family Hub أكثر بساطة وتطوراً وتخصيصاً من أي وقت مضى، مما يعني أن المستهلكين سيقضون وقتاً أقل في إعداد وجبات الطعام الخاصة بهم والمزيد من الوقت للاستمتاع بها، حيث تعمل الثلاجة على تخصيص تجربة الطعام بأكملها – إلى جانب تقديم توصيات حول الوصفات الذكية استناداً إلى التفضيلات الغذائية التي يحددها أفراد العائلة للحصول على برنامج متكامل من الوجبات الغذائية لمدة أسبوع على أساس مخزون الثلاجة لديهم، إضافة إلى إعداد قائمة التسوق الخاصة بهم مع جميع المواد الغذائية المناسبة.