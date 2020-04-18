“سامسونج” تستعرض الطرازات الجديدة من “QLED 8K”



عمّان – أعلنت سامسونج للإلكترونيات عن تنظيم مجموعة من الندوات التقنية الافتراضية حول العالم، لاستعراض مجموعة أجهزة التلفاز QLED 8K TV من المستوى التالي التي أطلقتها مؤخراً، إضافة إلى تسليط الضوء على استراتيجيتها الخاصة بالمنتجات للعام 2020 (الرجاء إدخال المعلومات حول وقت الندوة بحسب السوق). وتوفر هذه الندوات المبتكرة للمشاركين، الفرصة للتعرف عن كثب على مجموعة تلفزيونات 2020 ومزاياها المتطورة ودورها في تغيير تجربة المشاهدة المنزلية على نحو جديد كليا، وتوجيه أسئلتهم للحصول على المعلومات التي تهمهم من خبراء سامسونج والمهندسين العاملين لديها.

تم تصميم مجموعة أجهزة تلفاز QLED 8K لتقدم لمحة عن مستقبل تكنولوجيا شاشات العرض، حيث تم تزويدها بالعديد من المزايا الذكية والمبتكرة لتجربة مرئية مختلفة على نحو كلي. ويجمع الإصدار الجديد بين الابتكارات المتطورة والعديد من الميزات المتصلة التي تجعل أنماط حياة المستهلكين أكثر تكاملاً وتوفر لهم عيش تجربة ترفيهية منزلية مطلقة. كما تتميز مجموعة تلفزيونات 2020 QLED 8K بأحجام عرض جديدة ، وقدرات محسّنة ومعززة بتقنية الذكاء الاصطناعي لترقية جودة الصورة، مع تقنية مبتكرة لتوجيه الشاشة وغيرها من المزايا الفائقة التي توفر للمستخدمين فرصة تجربة مشاهدة غامرة.

وتعليقا على الخبر، قال جونغ سوك تشو، نائب الرئيس التنفيذي لقسم العرض المرئي في سامسونج للإلكترونيات : ” تسلط مجموعة تلفزيونات QLED 8K لعام 2020 الضوء على الإمكانات التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع تطور قطاع أجهزة التلفاز على نحو ملحوظ، عبر زيادة حجم الشاشات وتنوع المزايا التي يتم توفيرها في الأجهزة المتقدمة، وتطورها على نحو متسارع. يسعدنا استعراض أحدث الابتكارات في عالم الأجهزة المرئية للمستخدمين حول العالم، ونأمل أن يستمتع عملاؤنا بالمزايا الجديدة التي تمنحهم تجربة ترفيه استثنائية في راحة منازلهم.”