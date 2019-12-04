“سامسونج” تشارك في المؤتمر الأول للبيئة الصحية

عمّان- شاركت شركة “سامسونج إلكترونيكس” المشرق العربي في فعاليات “المؤتمر الأول للبيئة الصحية الداخلية والصحة المهنية”، الذي نظمته جمعية جودة الهواء الداخلي الأميركية فرع الأردن مؤخراً على مدى يومين، وذلك تحت رعاية وبحضور نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، وعضو مجلس النقابة رئيس الشعبة المهندس رائد الشربجي، ورئيس جمعية جودة الهواء الداخلي فرع الأردن المهندس رامي الخليل، ومدير القسم الهندسي للتكييف المركزي في شركة “سامسونج إلكترونيكس” المشرق العربي، المهندس علاء ياغي. وقد هدف المؤتمر الذي حظي بمشاركة واسعة من قِبَل العديد من ممثلي هيئات البيئة، وهيئات الصحة المهنية، ومعاهد ومراكز البحوث ذات الصلة بجودة الهواء الداخلي والبيئة الصحية الداخلية، ومؤسسات الرعاية الصحية، وموردي المعدات والأجهزة الطبية، والمنشآت الصناعية والتعليمية، والمهندسين وطلبة الهندسة من جميع التخصصات، وطلبة التخصصات الطبية، وغيرهم من المهتمين من داخل الأردن وخارجه، إلى مشاركة الخبرات والتجارب والأبحاث بهدف إثراء المخزون المعرفي ورفع مستوى الوعي العام الذي يرتبط بأحدث التطورات والمستجدات في البيئة الصحية الداخلية والسلامة المهنية.

وفي تعليق له حول هذه المشاركة، قال المهندس ياغي: “لقد جاءت مشاركتنا في سامسونج في هذا الحدث المهم، باعتباره منصة تجمع الخبراء والمعنيين وأصحاب التجارب والنماذج الملهمة لنشر المعرفة حول الإمكانات والآفاق التي تنطوي عليها التكنولوجيا والهندسة التصميمية التي نسخرها للتحول للمباني الخضراء، لما لها من تأثير فاعل في تحسين البيئة وتعزيز الصحة العامة، وكونها من المفاهيم الحديثة في عالم الاستدامة التي نعلي مبادئها المنسجمة مع أولويات الأجندة التنموية في المملكة والمنطقة.”