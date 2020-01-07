سامسونج تشارك في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2020

عمان-أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات خلال فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية عن بداية عصر جديد من التجارب المصممة خصيصا لتعزيز حياة المستهلكين حول العالم. وفي كلمته الافتتاحية التي ألقاها في الحدث، بشّر الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سامسونج للإلكترونيات هيون سوك كيم، كمتحدث رئيسي متميز، بعقد جديد من الابتكارات التي تركز على الإنسان والتي تجمع بين الأجهزة والبرمجيات لإنشاء تجارب مخصصة تجعل حياة المستهلك أكثر راحة ومتعة وفائدة.

وسيساهم “عصر التجارب” كما أسمته سامسونج بإحداث تحولات في العديد من جوانب حياتنا بما في ذلك كيفية اهتمامنا بأنفسنا وعائلاتنا وتخصيص منازلنا لتلبية احتياجاتنا الفردية إضافة إلى كيفية بناء مدن ذكية أكثر أمانا واستدامة. ومن خلال عرض أحدث ابتكاراتها وأفكارها في مجال الروبوتات الذكية والذكاء الاصطناعي والجيل الخامس والحوسبة المتطورة، قدمت سامسونج لمحة عن المستقبل غير البعيد الذي ستجتمع فيه هذه التقنيات لتقديم تجارب أكثر ثراءً بما يتناسب مع أنماط حياة المستهلكين.

وقال هيون سوك كيم، الرئيس والمدير التنفيذي لقسم الإلكترونيات الاستهلاكية: “نحتاج في عصر التجربة إلى إعادة التفكير في المساحة التي نمتلكها لاستيعاب أنماط حياتنا المتنوعة والمتطورة، والأمر الذي يجعل منهجية سامسونج فريدة من نوعها هو أن لدينا فلسفة واضحة للغاية مبنية على الابتكار الذي يتمحور حول متطلبات الإنسان. نحن نبني ونبتكر ونطور لحل المشكلات وتعزيز حياة الناس وجعلها أكثر بساطة وراحة.”

وفي صميم رؤية سامسونج المتمحورة حول الإنسان، هناك اهتمام خاص بحلول وتقنيات الرعاية الشخصية، مما يعزز صحة ورفاهية المستهلكين من خلال تلبية احتياجاتهم الفردية. وخلال ملاحظاته الافتتاحية كشف كيم عن رؤية سامسونج للروبوتات باعتبارها “رفاق الحياة”، وقدم للحضور “بالي – Ballie”، وهو روبوت صغير متحرك يفهمك ويدعمك ويتفاعل مع احتياجاتك ليكون مفيدا في جميع أنحاء المنزل.