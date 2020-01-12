“سامسونج” تضع معايير جديدة لسرعة نقل البيانات



عمان- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات، عن إطلاق أحدث أقراص التخزين الخارجي Portable Solid State Drive (SSD) T7 Touch، الذي يجمع بين التصميم الأنيق والمدمج وبين أسرع قدرات نقل البيانات المتوفرة حالياً، استناداً إلى المعيار USB 3.2 Gen 2. وينقل قرص التخزين الجديد أيضاً مفهوم حماية البيانات إلى المستوى التالي من خلال إجراءات الحماية الإضافية التي يوفرها لضمان أمان للأجهزة، بما في ذلك مستشعر البصمات المدمج.

وقال الدكتور مايك مانج، نائب رئيس فريق براند برودكت برودز، وحدة أعمال ذاكرة التخزين في شركة سامسونج للإلكترونيات: “يرغب المستهلكون الذين يتنقلون باستمرار بين مشاريع العمل والألعاب والأنشطة الترفيهية بالحصول على أدورات تتيح لهم تخزين ونقل محتوياتهم بشكل آمن. وبفضل الميزات التي يقدمها قرص التخزين الجديد لا سيما مستشعر البصمات المدمج، أصبحت بيانات المستهلكين الآن آكثر أماناً هذا إلى جانب سرعات نقل البيات الرائدة على مستوى القطاع، كل ذلك في تصميم أنيق ونحيف وسهل الحمل”.

ويوفر قرص التخزين T7 Touch، المصمم للمستخدمين المحترفين والعاديين على حد سواء، سعة كافية لتخزين عدد كبير من الصور والألعاب أو مقاطع الفيديو بدقة 4K/8K بشكل آمن سواء على جهاز حاسوب شخصي أو جهاز لوحي أو هاتف ذكي أو وحدة تحكم بالألعاب. كما تتيح الخصائص القوية لقرص التخزين للمستخدمين حمله معهم أينما ذهبوا بدون الحاجة للقلق حول بياناتهم.

يوفر T7 Touch ترقية كبيرة لسرعات نقل البيانات مقارنة بأقراص التخزين السابقة. فمن خلال تزويده بسرعة قراءة تبلغ 1050 ميجابايت/ثانية وسرعة كتابة تصل إلى 1000 ميجابايت/ثانية، فهو أسرع بمقدار مرتين تقريباً من قرص التخزين السابق T5، كما أنه أسرع بنسبة تصل إلى 9.5 مرات من محركات الأقراص الصلبة الخارجية. إضافة إلى ذلك، يمكن أن يصل الجهاز إلى سرعته القصوى عند استخدامه مع واجهة NVMe.