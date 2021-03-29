“سامسونج” تضم الأجهزة المنزلية الرقمية في “E-Store”

عمان- استجابة لإقبال المستهلكين المتزايد على التسوق عبره، أعلنت شركة “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي” عن توسيع قائمة المنتجات المتاحة للتسوق والشراء عبر متجر سامسونج الإلكتروني E-store الذي تم إطلاقه في المملكة في نهاية العام 2020، والذي يشكل أداة تسوق عصرية وسريعة، فضلا عن كونه دليلا شاملا لمنتجات وخدمات سامسونج، ومنصة تفاعلية لخدمة الزبائن يمكن الوصول إليها بسهولة عبر الرابط (https://shop.samsung.com/jo/) و(https://shop.samsung.com/jo_ar).

ومع هذه الخطوة التي جاءت استجابة لتطلعات زبائن “سامسونج”، فقد قامت الشركة بضم إصدارات محددة من الأجهزة المنزلية الرقمية والأجهزة السمعية والبصرية وأجهزة الترفيه المنزلي المتنوعة من علامة “سامسونج” للمتجر اعتبارا من العاشر من شهر آذار الحالي، بعد أن كان يقتصر على تقديم الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والملحقات المتنوعة فقط.

وعلى هامش هذه الخطوة، صممت “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي” حملة عروض وخصومات لا مثيل لها حصريا على الأجهزة المنزلية الرقمية، والأجهزة السمعية، والبصرية، وأجهزة الترفيه المنزلي، التي يتم شراؤها عبر متجر سامسوج الإلكتروني E-store، المطور والمدار من قبل الشركة، والمصمم لخدمة المستهلكين وزبائنها في الأردن، تبدأ من العاشر من آذار الحالي وتستمر حتى الحادي والثلاثين منه.

وتقدم الشركة ضمن حملتها خصومات مميزة تصل نسبتها لغاية 34 % عند شراء إصدارات محددة من أجهزة التلفاز التي يوفرها متجر E-Store، وخصومات أخرى تصل نسبتها إلى 20 % على إصدارات محددة من غسالات الملابس، والثلاجات، وغسالات الأطباق، التي يتم شراؤها عبر متجر سامسونج الإلكتروني “E-Store”.

هذا وسيتمكن زبائن “سامسونج” أيضاً من زوار أي من نقاط البيع التابعة للشركة، والمتضمنة معارضها ومعارض وكلائها الرسميين وموزعيها المعتمدين الموزعة في جميع مدن ومحافظات المملكة، من الاستفادة من العروض والخصومات الخاصة بالحملة لدى شرائهم إصدارات محددة من أجهزة التلفاز، وغسالات الملابس، والثلاجات، وغسالات الأطباق من هذه النقاط.

وفي تعليق له على هذه الخطوة، قال مدير قسم التسويق في شركة “سامسونج إلكترونيكس” المشرق العربي، محمد العبدالله: نحن “فخورون بقدرتنا على الإيفاء بوعدنا لمحبي منتجات وعلامة سامسونج التجارية، بإتاحة منتجاتها ذات القيمة النوعية أمامهم وتسهيل اقتنائهم لها بما يغير حياتهم نحو الأفضل، وبأسلوب يواكب توجهاتهم العصرية الحالية ويوفر عليهم المزيد من الوقت والجهد ويسمح لهم بالحصول على ما يرغبون به من منتجات الشركة من على عتبات منازلهم أو من أي مكان، الأمر الذي لطالما حرصنا على تحقيقه، والذي يتماشى مع التزام سامسونج بتعزيز حضور ونمو علامتها التجارية في المملكة واكتساب أفضلية تنافسية في السوق عبر توفير شبكة من نقاط البيع المختلفة والمتوازنة.”