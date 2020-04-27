“سامسونج ” تطبق نظام التعلم عبر الإنترنت



عمان – بدأت شركة “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي”، وبالتعاون مع مركز هيا الثقافي، تنفيذ دورات جديدة في التصوير الفوتوغرافي، والتفاعل الحركي، ودورة إعادة التصنيع والإبداع الميكانيكي، من دورات مختبر “الاكتشاف الذكي Smart Discovery Lab”، وذلك بقالب مختلف، مقدمةً إياها عن بُعد عبر الإنترنت.

ويأتي تنفيذ الدورات عبر الإنترنت، والذي استهل في الثالث والعشرين من نيسان الحالي ويستمر لمدة شهر كامل، حرصاً من “سامسونج” ومركز هيا على ضمان استمرار العملية التعليمية غير المنهجية بالرغم من التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي أسفرت عن عدم القدرة على عقد وحضور الدورات التدريبية في مقر المختبر بالشكل الاعتيادي، كما أنها تأتي تعزيزاً للبرامج المجتمعية المنبثقة من الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الطرفين منذ خمسة أعوام.

ومع هذه المبادرة الفعالة، تواصل “سامسونج” الإيفاء بالتزامها بتنفيذ رؤيتها التي ترفع معها شعار “تمكين الناس، معاً من أجل غدٍ أفضل”، وذلك بالاعتماد على التكنولوجيا، ومن خلال العمل على تمكين أكبر شريحة من الجيل الناشيء بما يمتد للفئة الأقل حظاً، ومساندتها لبلوغ أقصى طاقاتها الكامنة ومنحها الفرصة لاستكشاف الأبعاد التكنولوجية ورفدها بالمهارات التقنية الحديثة التي تنمي الفكر الإبداعي والابتكاري بما يتماشى مع برامج وأهداف المركز، رغم الظروف الحالية الصعبة.

وتعليقا على هذا التعاون، قالت مديرة مشاريع التنمية الاجتماعية في شركة “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي”، دانا دحبور: ” فخورون باستمرار تعاوننا مع مركز هيا الثقافي رغم الظروف الحالية التي لم تمنعنا من مواصلة تأدية الواجب الذي نضعه على عاتقنا تجاه المستفيدين من مختبر سامسونج للاكتشاف الذكي. إن هذه الدورات إنما تعبر عن سعينا الدائم في سامسونج للاستمرار في تعزيز الأثر الإيجابي لمبادراتنا وبرامجنا ذات البعد التنموي بالتركيز على محور التعليم، والمنبثقة من استراتيجيتنا للمسؤولية المؤسسية المجتمعية، والهادفة لخدمة أبناء المجتمع على اختلاف أطيافهم وشرائحهم من خلال رفدهم ببرامج فنية وثقافية ومعرفية من شأنها تعزيز الاندماج بالمجتمع وتفعيل الطاقات ومنح الفرصة للاستمتاع بالحياة والتعلم.”