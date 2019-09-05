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“سامسونج” تطرح الهاتف الذي طال انتظاره

منذ ساعتين

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الغد- بعد تأجيل تاريخ طرحه لعدة أشهر بسبب عيوب محرجة في الشاشة، أعلنت شركة “سامسونغ” أنها ستطلق، الجمعة، هاتفها القابل للطي الذي طال انتظاره.

وقالت شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة، الخميس، إن جهازها “غالاكسي فولد” سيطرح في الأسواق، بعد أن أمضت الأشهر الماضية في تعديل الجهاز لتحسين “التصميم والهيكل”، حسبما أوردت “أسوشيتد برس”.

وسيتم إطلاق الهاتف الذي تبلغ قيمته ألفي دولار تقريبا، في السادس من سبتمبر في كوريا الجنوبية، ومتوقع أن ينتشر في دول العالم لاحقا.

وفي وقت لاحق من هذا الشهر، يطرح الهاتف في أسواق رئيسية أخرى بينها الولايات المتحدة وفرنسا وسنغافورة، مع إصدارات الجيل الخامس المتاحة في بريطانيا وألمانيا.

وأرجأت الشركة طرح “غالاكسي فولد” في أبريل الماضي، بعد تقارير تفيد بتعطل هواتف عدد من الذين جربوا الجهاز.

وقال الصحفيون الذين حصلوا على الهواتف، إن الشاشة القابلة للطي تتحول إلى اللون الأسود قبل أن تغلق. – سكاي نيوز

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