“سامسونج” تطرح تقنية “Nonacell” الأولى من نوعها

عمان- كشفت سامسونج للإلكترونيات، الشركة الرائدة عالميا في مجال تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة، الجيل التالي من مستشعر الصور ISOCELL Bright HM1 والذي يأتي بدقة 108 ميجا بكسل. ويوفر المستشعر الجديد الذي يأتي مزودا بمجموعة واسعة من التقنيات المعززة للضوء مثل تقنية Nonacell وSmart-ISO والمدى الديناميكي العالي HDR صورا أكثر إشراقا مع تفاصيل أكثر بدقة 108 ميجا بكسل وفيديوهات واضحة بدقة8K بمعدل 24 إطارا في الثانية، حتى في ظروف الإضاءة القصوى.

“وقال يونجين بارك، النائب التنفيذي للرئيس لوحدة أجهزة الاستشعار في سامسونج للإلكترونيات: ” تواصل سامسونج ريادة الابتكارات الجديدة في تقنيات البيكسل وتحسين أداء مستشعر الصور ISOCELL وبالتالي تمكين المستخدمين من التقاط صور فريدة من نوعها حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة. ومن خلال اعتماد تقنيات جديدة مثل Nonacell وSmart-ISO، يتيح مستشعر الصور الجديد ISOCELL Bright HM1 للمستخدم التقاط صور عالية الدقة ونابضة بالحياة عبر مجموعة واسعة من بيئات الإضاءة”.

ويتميز مسشعر الصور ISOCELL Bright HM1، الذي يبلغ حجمه 1 / 1.33 مع 108 مليون بكسل، بأول تكنولوجيا على مستوى القطاع والتي توفر صوراً أكثر إشراقاً في بيئات الإضاءة المنخفضة. وكانت سامسونج قد أطلقت في العام 2017 مستشعر الصور Tetracell، وهي تقنية تحتوي على وحدات البكسل مع صفيف ثنائي خاص يدمج أربعة وحدات بكسل مجاورة للعمل كوحدة بكسل واحدة كبيرة.

وتعتبر تقنية Nonacell بمثابة نسخة محسنة لتقنية Tetracell مع هيكل بكسل صفيف بيكسل ثلاثي.

وبهدف تمكين المستخدمين من التقاط صور مميزة مهما كانت ظروف الإضاءة المحيطة، تم تعزيز تقنية HM1 Nonacell بالعديد من تقنيات البكسل المتقدمة الأخرى. على سبيل المثال، تنتج تقنية Smart-ISO صوراً نابضة بالحياة من خلال اختيار نسبة حساسية الضوء المثلى أو ما يعرف بـ ISO.