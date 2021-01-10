“سامسونج” تطرح ثلاجة “BESPOKE” بخصائص متعددة

عمان- أعلنت شركة سامسونج الكترونيكس المحدودة أن ثلاجتها BESPOKE ستكون متاحة ضمن أجهزة سامسونج المنزلية للعام 2021 في الولايات المتحدة الأميركية، وسيتم الإعلان عنها لأول مرة في معرض الالكترونيات الاستهلاكية (CES 2021).

وشهدت مجموعة BESPOKE إضافة ثلاجة 4-Door Flex الجديدة كليًا بأربعة أبواب؛ والتي تتميز بخطوط أنيقة وتصميم عصري وشاشة مسطحة ذات مقابض مجوفة ليندمج تصميمها بسلاسة في المطابخ الحديثة وتناسب أساليب الحياة المختلفة. ويتميز ثلاجة 4-Door Flex بمقصورة خاصة لتبريد المشروبات وFlex Zone مُحسنة، كما تشتمل المجموعة على أجهزة تبريد وتجميد بتنسيقات مختلفة؛ عمودية وسفلية، لتناسب احتياجات كل أسرة.

تقدم مجموعة ثلاجات BESPOKE مزيجًا ديناميكيًا من خيارات التصميم وتأتي في ثمانية ألوان فريدة؛ مصنوعة من الزجاج أو الفولاذ. وتشمل الخيارات الزجاج الرمادي، والزجاج الأزرق السماوي، والفولاذ باللون الأزرق الداكن، والفولاذ باللون الخمري، والفولاذ الأسود غير اللامع، والزجاج الأزرق الداكن، والزجاج الأبيض، والزجاج الوردي.

وقا جون هيرينجتون، نائب الرئيس والمدير العام لوحدة الأجهزة المنزلية “مع قضاء وقت أطول في المنزل، أصبح المطبخ المساحة الأكثر أهمية في المنزل ما شجع المستهلكين على الاستثمار في الأجهزة المنزلية المخصصة، وهو ما تقدمه سامسونج من خلال مجموعة BESPOKE”، مضيفًا “أن ثلاجات BESPOKE يمكن تغيير تصميمها من الخارج بمجموعة متنوعة من الألوان والمواد لتناسب الأذواق كافة، الى جانب قابلية تخصيص المقصورات الداخلية باستخدام أدراج قابلة للتغيير وميزات فريدة أخرى تخدم الاحتياجات المختلفة”.

وللحفاظ على التصميم الأنيق للوحدة، تأتي BESPOKE 4-Door Flex بمقصورة خاصة لتبريد المشروبات داخل الباب الأيسر العلوي، ما يسهل تبريد واستهلاك المشروبات بطريقتين مختلفتين، مع مبرد وفلتر مياه داخلي وكوب ماء مدمج للتعبئة التلقائية. يُعاد ملء إبريق الماء تلقائيًا بمياه نقية ومفلترة، كما يمكن إضافة نكهة للماء من اختيارك. وتحتوي الثلاجة أيضًا على صانعة ثلج مزدوجة المهام، والتي تقوم بتشكيل مكعبات الثلج إضافة الى “قطع الثلج” الصغيرة التي تبرد المشروبات بشكل أسرع.

وتتميز BESPOKE 4-Door Flex بميزة Flex Zone ذات الأداء المُحسن، وهي مقصورة متعددة الاستخدامات تتحول من درجة حرارة الثلاجة إلى درجة حرارة جهاز التبريد، ما يضمن المرونة لتلبية احتياجات تخزين الطعام للعائلة. تحتوي Flex Zone المُحسنة على خمسة إعدادات مختلفة لدرجة الحرارة: التجميد، والتجميد الخفيف، واللحوم/الأسماك، والفواكه/الخضروات، والمشروبات. كما تتوفر في الثلاجة ميزة Flex ™ Crisper التي تسمح بتخزين اللحوم أو الأسماك في درجة الحرارة المثلى، إضافة إلى ™+Crisper الذي يحافظ على الفواكه والخضروات طازجة لفترة أطول.