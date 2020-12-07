“سامسونج” تطلق النسخة المحلية الثانية والافتراضية

عمان- أطلقت شركة “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي” النسخة المحلية الثانية من مبادرة “سامسونج” العالمية للمسؤولية المؤسسية المجتمعية، مسابقة “Solve for Tomorrow” التي تنفذها عبر الإنترنت لهذا العام. وتهدف المسابقة إلى تنمية الفكر الإبداعي وحس المسؤولية تجاه المجتمع وكوكب الأرض، من خلال تحفيز الابتكار في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة، وتوجيه هذا الابتكار نحو إيجاد حلول للتحديات التي تلمس المجتمعات والبيئة المحيطة، وبالتالي خلق جيل واعٍ ومدرك لدوره في خلق فرص أفضل في الحياة للأجيال المقبلة.

وتتوجه النسخة الثانية من مبادرة “Solve for Tomorrow” لطلاب المدارس من الفئة العمرية التي تتراوح ما بين 12 و18 عاما من الذكور والإناث في جميع محافظات المملكة، والذين سيتنافسون فيما بينهم ضمن فرق تتألف كل منها من 3 إلى 5 أعضاء، في مسابقة سيتم منحهم خلالها فرصة مشاركة أفكارهم الريادية وترجمتها إلى حلول فعلية على أرض الواقع.

هذا وستحظى الفرق المشاركة ذات الأفكار المختارة في المسابقة التي انطلقت فعالياتها في السادس من كانون الأول (ديسمبر) الحالي وتستمر حتى العاشر من نيسان من العام المقبل، بفرصة الخضوع لدورات تدريبية افتراضية على يد نخبة من الخبراء، ستتطرق لمواضيع عدة من بينها التفكير الإبداعي، ومهارات التواصل الاجتماعي، وغيرها من المواضيع ذات الصلة بمجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وللمشاركة في المسابقة التي ستشهد مراحل عدة، لن يكون على الراغبين الشباب بذلك سوى التقدم بطلباتهم من خلال معلميهم، وذلك خلال الفترة ما بين السادس وحتى الرابع والعشرين من شهر كانون الأول (ديسمبر) الحالي، ليتم إثر ذلك اختيار الأفكار الأفضل والقابلة للتطبيق للتنافس على المستوى الوطني والتي سيتم منح أصحابها من الفرق المتأهلة للمرحلة النهائية فرصة هذه الأفكار، يتبع ذلك اختيار الأفكار التي تستوفي معايير لجنة التحكيم وإعلان الفرق الفائزة التي ستهديها الشركة جوائز تبلغ قيمتها الإجمالية 100 ألف دولار أميركي.