“سامسونج” تطلق تشكيلة 2019 من أجهزة التلفاز ضمن سلسلة R



عمّان- أعلنت شركة “سامسونج إلكترونيكس” المشرق العربي مؤخراً عن بدء الطرح الرسمي لسلسلة أجهزة تلفاز عام 2019 من سلسلة R في السوق الأردنية، والتي تضم كل من أجهزة التلفاز المعتمدة على تقنية QLED الاستثنائية والتي تأتي بدقتي 4K و8K، إلى جانب أجهزة تلفاز ألترا فائقة الوضوح UHD، لتعزز بذلك ريادتها لقطاع أجهزة التلفاز في المنطقة والعالم، والتي ما تزال تتصدر مشهده منذ 13 عاما حتى اليوم.

وتشمل تشكيلة “سامسونج إلكترونيكس” من أجهزة التلفاز المعتمدة على تقنية QLED طرازات عديدة، من أبرزها طراز Q900R بدقة 8K بقياسات مختلفة للشاشات تتراوح بين 65 بوصة إلى 98 بوصة، وطراز Q90R بدقة 4K، وQ80R بدقة 4K، وQ70R بدقة 4K، فضلاً عن طراز Q60R بدقة 4K والذي تتراوح قياس الشاشات ضمنه من 43 بوصة إلى 82 بوصة.

وكجزء من التزام “سامسونج إلكترونيكس” تجاه تعزيز وتنمية قطاع QLED، فقد حرصت الشركة على تصميم طرازات العام 2019 من أجهزة تلفاز QLED مع العديد من الخصائص المميزة التي تعد ميزة زاوية المشاهدة شديدة الاتساع من أبرزها، والتي توفر تجربة مشاهدة لا تضاهى مع صور أدق وألوان أعمق خاصة عندما يتعلق الأمر باللون الأسود، كما تتيح التمتع بالمحتوى من أي زاوية من زوايا الغرفة بنفس الدقة والوضوح. وإلى جانب تضمينها لمعالج كوانتوم في طرازات العام 2019 من أجهزة التلفاز بدقة 8K، فإن “سامسونج إلكترونيكس” لم تغفل عن تضمين نفس المعالج في أجهزة التلفاز بدقة 4K، وهو الذي يسمح بإنتاج محتوى مثالي مع سطوع محسن، بالإضافة للجودة المعززة في الصورة والصوت في كل مشهد، بصرف النظر عن مصدر المحتوى ومستوى دقته، وذلك بفضل تقنية الذكاء الاصطناعي المحسّنة للصورة AI Upscaling.