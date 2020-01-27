“سامسونج” تطلق جهازا جديدا ومبتكرا لتعقيم وتنظيف الملابس دون غسلها

عمان- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات، أمس، عن إطلاقها جهازا جديدا ومبتكرا لتعقيم وتنقية الملابس في العديد من الأسواق حول العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة وروسيا. ويعتمد أحدث ابتكارات “سامسونج” في عالم الأجهزة المنزلية على قوة الهواء والبخار لتوفير طرق سهلة ومريحة للعناية بالملابس من خلال تنظيفها من الغبار والجراثيم وتعقيمها ومنحها رائحة عطرة. وقالت جينيفر سونج، نائب رئيس وحدة أعمال الأجهزة المنزلية الرقمية في شركة سامسونج للإلكترونيات: “تلتزم شركة سامسونج بشكل مستمر بالعمل على الارتقاء بمفهوم الحياة العصرية من خلال ابتكار طرق جديدة للعناية بملابسنا في المنزل، مما يمنح المستهلكين مزيدا من الحرية لقضاء وقتهم في التركيز على الأشياء التي يحبونها خلال اليوم. ويأتي إطلاق جهاز تعقيم الملابس الجديد استجابة لاحتياجات المستهلكين الذين يبحثون عن أجهزة مبتكرة وأكثر ديناميكية توفر حلولاً سهلة ومريحة وأكثر فعالية تعتني بأناقة ملابسهم ونظافتها من خلال تعقيمها ومنحها رائحة منعشة”.

بمجرد تعليق الملابس داخل وحدة التعقيم، يمكن للمستخدم تشغيل الجهاز والانتظار حتى يقوم النظام بتشغيل دورته، حيث ستقوم تقنيتي Jet Air and Air Hangers بإطلاق موجات قوية من الهواء لحل وإزالة الغبار من الملابس بأدنى حد ممكن من الضوضاء والاهتزاز.

وتقوم بعد ذلك، تقنية JetSteam بتعقيم الملابس للتخلص من البكتيريا والفيروسات والمواد المثيرة للحساسية. ومن خلال ضخها البخار بدرجة حرارة عالية في عمق النسيج، تُعد تقنية JetSteam الأداة المثالية للتعقيم الروتيني للملابس وغيرها من الأشياء داخل المنزل مثل الكتان والألعاب الناعمة. ويستخدم جهاز تنظيف الملابس الجديد أيضا وظيفة “إزالة الروائح الكريهة” لتنظيف الملابس، وتحطيم الجزيئات المسببة للروائح مثل العرق والتبغ والطعام، بينما تعمل في الوقت نفسه على منع الروائح الكريهة من التجمع والبقاء داخل وحدة التعقيم. وفي الوقت نفسه، تعمل تقنية التنظيف الذاتي على إزالة الرطوبة وتطهير وإزالة الروائح الداخلية من الجهاز دون الحاجة إلى منظفات خارجية وذلك بالاعتماد على مزيج من الحرارة والهواء والبخار. إضافة إلى ذلك يقوم الجهاز بإخطار المستخدمين بأنه يحتاج إلى إعادة تنظيف نفسه كل 40 دورة.