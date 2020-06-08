“سامسونج” تطلق خصومات مميزة على الغسالات الذكية

عمّان- تابعت شركة “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي” حملة عروضها الصيفية على منتجاتها المنزلية الرقمية المتنوعة، وذلك من خلال إطلاق خصومات مميزة وقيّمة تبلغ 15 % على كافة طرازات غسالاتها الذكية المصممة بتقنية AddWash التي تسمح بإضافة المزيد من الملابس المراد تنظيفها أو شطفها أو تجفيفها للغسالة بشكل سهل وسريع بعد بدء دورة الغسيل بالفعل.

وتتيح “سامسونج” خصوماتها المميزة حتى نهاية شهر حزيران الجاري، لتمنح المستهلكين وعشاق علامتها في المملكة الفرصة لاقتناء غسالة الملابس من غسالات AddWash التي جعلت من عبء الغسيل أمراً من الماضي بفضل وظائفها الاستثنائية ومزاياها التي يعد من أبرزها المرونة الموفرة للوقت في الحمولات الصغيرة، وذلك بأسعار تفضيلية، تحت شعار “سعر يزيل هم الغسيل”.

هذا ولن يكون على مستخدمي غسالات الملابس بتقنية AddWash من “سامسونج” بعد شرائها من أي من نقاط البيع التابعة للشركة في جميع محافظات المملكة والمتضمنة معارضها ومعارض وكلائها الرسميين وموزعيها المعتمدين، بالإضافة إلى موقعها الإلكتروني، لتحميل المزيد من الملابس، سوى الضغط على زر الإيقاف المؤقت ليفتح الباب الإضافي، وبالتالي إضافة الملابس للغسالة، أو إضافة كمية من مسحوق أو مليّنات الغسيل في بداية مرحلة الشطف بالماء.

وتقدم غسالات AddWash نظافة فائقة للملابس والغسالات نفسها، حتى في درجات حرارة منخفضة بسرعة فائقة لاحتوائها على تقنية Eco Bubble التي تدمج مسحوق التنظيف بالماء والهواء، لتولّد فقاعات أسمك تخترق الأقمشة بشكل أعمق وأسرع بـ 40 مرة من المزيج العادي للماء والمنظفات، وبالتالي تقديم مستوى جديد من العناية بالأقمشة، ونتائج غسيل استثنائية حتى في الماء البارد، بالإضافة إلى توفير استهلاك الطاقة، فضلا عن قدرتها على إزالة البقع الصعبة بفضل تقنيةBubble Soak التي تعمل على إزالة البقع بنقعها بالفقاعات.

ومع غسالات الملابس بتقنية AddWash من “سامسونج”، يمكن للمستخدمين مراقبة الغسيل عن بُعد من خلال ربطها مع هواتفهم الذكية، سواء تلك العاملة بنظام التشغيل أندرويد أو iOS، كما يمكنهم استكشاف الأعطال وإصلاحها بسهولة بفضل النظام الآلي لمراقبة الأخطاء، وهو ما يوفر الوقت، كما يوفر تكاليف الصيانة.