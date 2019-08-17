“سامسونج” تطلق ساعة “Galaxy Watch Active2” الجديدة

عمان- أعلنت شركة “سامسونج” للإلكترونيات، عن ساعتها الذكية الجديدة Galaxy Watch Active2؛ أحدث إضافات الشركة إلى محفظتها المتميزة من الساعات الذكية Galaxy smartwatch. وتم تصميم الساعة الجديدة بميزات فريدة ومبتكرة تهدف إلى إثراء تجارب المستخدمين ونمط حياتهم الصحي إلى جانب تمكينهم من الاستمتاع بمفهوم الحياة المتصلة بشكل سلس.

تتيح ساعة “Galaxy Watch Active2” للمستخدمين الاستمتاع بعيش نمط حياة أفضل وإحداث تغييرات يومية قد تبدو صغيرة ولكنها ذات مغزى -بداية من تحقيق الأهداف الصحية العامة مثل النوم واللياقة البدنية وإدارة الإجهاد وصولاً إلى إكمال المهام بكفاءة. وسواء كان المستخدم يرغب بقضاء بعض الوقت في التأمل أو أن يتم إخطاره بكل ما هو جديد أو أن يقوم بنشاط ما بين ذلك، فإن ساعة Galaxy Watch Active2 الأنيقة والعصرية تتكامل مع أسلوب حياته وتمكنه من إحداث التغيير المطلوب.

وفي حديثه عن إطلاق الساعة الجديدة، قال دي جي كوه، الرئيس والمدير التنفيذي لقسم اتصالات الأجهزة المتنقلة وتكنولوجيا المعلومات في شركة سامسونج للإلكترونيات: “يشهد سوق الساعات الذكية نمواً سريعاً، ونحن في سامسونج ملتزمون بمواصلة الابتكار في هذا المجال الحيوي بطرق جديدة لتوسيع محفظتنا المتميزة من الساعات الذكية والأجهزة القابلة للارتداء. ونهدف من خلال تطوير ساعة Galaxy Watch Active2 إلى تزويد المستهلكين بجهاز أنيق وعصري قابل للارتداء يتيح لهم الاهتمام بصحتهم وتحقيق مستوى عالٍ من التوزان في حياتهم إلى جانب الاتصال والانتقال بشكل سلس عبر منظومة أجهزة Galaxy، مما يجعل حياتهم أسهل وأفضل”.