“سامسونج” تطلق ساعة “Titanium Galaxy Watch3”

عمان- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات، عن توفر ساعة Galaxy Watch3 Titanium الذكية، في الأسواق. وقد تم تزويد الساعة الجديدة بذات مزايا النسخة الأصلية التي تم إطلاقها الشهر الماضي، ولكن بلون جديد متميز وفريد يضيف لمسة من الأناقة على الساعة الذكية.

وتفخر ساعة Titanium Galaxy Watch3 الذكية بتصميمها المذهل الذي يضاهي براعة وإتقان الساعات الفاخرة، وتم تصميم هذه التحفة الذكية بمواد ذات جودة عالية لتعزيز أناقة وتألق الساعة الفاخرة، كما تتميز الساعة أيضاً بإطارها الدوار الشهير والذي يدمج عامل الشكل مع الوظائف. ولأول مرة، ستتوفر ساعة Galaxy Watch3 أيضاً في طراز تيتانيوم متين وأنيق.

وسيحصل العملاء الذين سيقتنون هذه الساعة على حزام معدني فاخر، يعزز أناقة الساعة على نحو شامل. يأتي الحزام باللون الأسود ميستيك ليتكامل مع هيكل الساعة الذكية على نحو مثالي، حيث يتميز بقوام يتناسب مع شكل وتصميم الساعة بنسخة التيتانيوم. وتعزز الساعة الجديدة مزايا الراحة، عبر تمكين المستخدمين من تعديل طول الحزام بعملية سلسة، لذلك وبغض النظر عن حجم المعصم، ستتناسب ساعة Galaxy Watch3 Titanium مع جميع احتياجاتك.

وكما جرت العادة مع كل طراز جديد، تشهد قدرات ساعات Galaxy Watch توسعاً وتطوراً، حيث ستقدم ساعة Galaxy Watch3 بطراز Titanium للمستخدمين ذات المزايا التي توفرها الساعة التقليدية بتصميم أنيق وفاخر. وبالإضافة إلى عناصر الفخامة التي تتميز بها الساعة الجديدة، سيتمكن المستخدمين من الاستمتاع بتجارب جديدة لتتبع بيانات الصحة والعافية.

تضم الساعة تطبيق Samsung Health Monitor الجديد، والذي يشمل مزايا مراقبة ضغط الدم (BP) وقراءات تخطيط القلب الكهربائي (ECG) . كما تأتي ساعة Galaxy Watch3 بميزة أكسجين الدم (SpO2) التي تقوم بقياس وتتبع تشبع الأكسجين بمرور الوقت لأغراض اللياقة والعافية . يضاف إليها برامج التمارين الرياضية المنزلية وميزة إدارة النوم – لتمكين المستخدمين من الحصول على الرعاية المتكاملة، من راحة منازلهم.