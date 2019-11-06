“سامسونج” تطلق عروضاً لا تفوت مع أجهزة تلفاز ألترا



عمّان- أطلقت شركة “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي” مؤخراً حملة محلية خاصة احتفاءً بيوبيل علامة “سامسونج” العالمية الذهبي ومرور 50 عاماً على انطلاقتها، متضمنة خصومات حصرية وهدايا قيمة تقدمها على تشكيلة من أحدث أجهزة التلفاز ألترا فائقة الوضوح وأجهزة تلفاز QLED لديها.

وضمن الحملة التي تعبر من خلالها عن تقديرها وامتنانها لزبائنها في السوق الأردنية على ثقتهم بعلامة “سامسونج” ووفائهم لها، تتيح “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي” الفرصة لهؤلاء الزبائن للتمتع بالمزايا الخلاقة والمتطورة التي تتمتع بها طرازات أجهزة التلفاز المشمولة بالحملة وعيش تجربة مشاهدة سينمائية غامرة لا تضاهى من قلب منازلهم، وذلك بأسعار تفضيلية مع الخصم الذي تبلغ نسبته 10 % على كل من أجهزة التلفاز ألترا فائقة الوضوح من الطرازات RU7100 قياس 65 بوصة، وRU7170 قياس 65 بوصة، فضلاً عن RU7100 قياس 75 بوصة، هذا بالإضافة للفوز بتلفاز مجاني إضافي قياس 55 بوصة عند شراء جهاز تلفاز QLED من طراز Q900 قياس 65 بوصة أو قياس 75 بوصة بدقة 8K عبر أي من نقاط البيع، بما فيها معارض الشركة، ومعارض وكلائها وموزعيها المعتمدين للأجهزة المنزلية الرقمية والأجهزة السمعية والبصرية وأجهزة الترفيه المنزلي المنتشرة في أنحاء المملكة.

ومع محافظة “سامسونج” على مكانتها المتقدمة وهيمنتها على سوق أجهزة التلفاز في العالم لسنوات طويلة متتالية لمواصفاتها وتقنياتها المبتكرة وذات الوظائف العملية وغير التقليدية التي تعزز تجربة المشاهدة وتثريها مع دقة وجودة لا تضاهى خاصة في الصورة التي تكاد تكون أقرب إلى الواقع، فقد حرصت “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي”، على تصميم هذه الحملة التي تهدي زبائنها ضمنها أفضل ما ابتكرته شركتها الأم من أجهزة التلفاز ورفدت به مختلف أسواق العالم بما فيها السوق الأردنية.

وتتميز أجهزة تلفاز “سامسونج” ألترا فائقة الوضوح UHD باستخدامها الكامل لألوان الأحمر والأخضر والأزرق دون مزجها باللون الأبيض، الأمر الذي يعد العامل الأساس في تقديم صور أكثر وضوحاً من خلال إشباع كل بيكسل بهذه الألوان المميزة. وتمكن أجهزة تلفاز ألترا فائقة الوضوح UHD المستخدمين من الاتصال السريع بعدد من الأجهزة الإلكترونية الأخرى إثر ربطها مع بعضها البعض باستخدام تقنيتي الواي فاي والبلوتوث، بحيث يمكنهم الوصول إلى المحتوى وعرضه عليها بسهولة كبيرة. وفي ما يتعلق بتجربة الألعاب، فإن هذه الأجهزة تنتقل تلقائياً وفوراً إلى “وضعية اللعب”، والتي توفر بدورها بيئة مثالية للألعاب بجودة صورة مثالية دون أي تقطيع أو اهتزاز أو عدم وضوح في الصورة، عدا عن احتوائها على جهاز استقبال مدمج للأقمار الصناعية.