“سامسونج” تطلق عروضاً لا تفوت مع أجهزة “UHD” بدقة “4K”

عمّان – أطلقت شركة “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي” مؤخراً حملة ترويجية على أجهزة التلفاز ألترا فائقة الوضوح المعتمدة على تقنية UHD بدقة 4K، تحت شعار “5 أسباب يكون عندك تلفزيون UHD في البيت”، لتتيح لزبائنها فرصة الاستفادة من العروض العديدة القيمة لدى شرائهم أي من طرازات أجهزة تلفاز UHD المشمولة بالحملة، وذلك بأسعار تفضيلية لتسهيل اقتنائهم لها للاستفادة من مزاياها المتطورة وعيش تجربة مشاهدة سينمائية غامرة لا تضاهى.

ويمكن لزبائن “سامسونج” التمتع عند شراء أحد أجهزة تلفاز UHD المباعة من الطرازات بالتصميم المسطح والمنحني، ذات القياس 55 بوصة و58 بوصة، عبر جميع نقاط البيع المشتملة على معارضها ووكلائها وموزعيها المعتمدين للأجهزة المنزلية الرقمية والأجهزة السمعية والبصرية وأجهزة الترفيه المنزلي في المملكة، باشتراك مجاني لمدة ثلاثة أشهر في منصة “سمارت باك” الترفيهية الخاصة بالشركة، والتي توفر الوصول السلس لعالم من الترفيه بفضل المحتوى المتنوع والحصري المقدم حسب الطلب مع خدمة “شاهد بلس” التي تعتبر أكبر مكتبة للمسلسلات والبرامج والأفلام العربية في العالم، وخدمة “ستارزبلاي”، خدمة الفيديو حسب الطلب الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر المنصة، هذا فضلاً عن أجهزة صوتية لاسلكية Sound Bars من “سامسونج” مع أجهزة التلفاز المباعة من الطراز بالتصميم المنحني.

وتقدم أجهزة تلفاز UHD بدقة 4K من “سامسونج” دقة عالية مع جودة صورة مبهرة بألوان طبيعية أقرب إلى الواقع، تسمح بمشاهدة أدق التفاصيل بوضوح كبير حتى في أكثر المشاهد سطوعاً أو ظلاماً، مع تحكم عالٍ في التلفاز والمحتوى، كل ذلك على شاشة واحدة هي الأكبر حجماً والأكثر أناقةً من حيث التصميم النحيف والبسيط والمعاصر والذي يوفر بدوره رؤية أوسع لمشاهدة ممتعة أكثر.