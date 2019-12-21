“سامسونج” تطلق هاتفي “Galaxy A71″ و”Galaxy A51”

عمان- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات، عن إطلاق هاتفي “Galaxy A71″ و”Galaxy A51” الجديدين كلياً واللذين يعدان أحدث إضافات الشركة إلى سلسلة هواتف Galaxy A. تم تصميم جهازي Galaxy A71 وGalaxy A51 لتوفير ابتكارات هادفة وتجربة استخدام رائعة للمستهلكين حول العالم؛ حيث تم تزويدهما بتقنيات وميزات محسنة تشمل بطارية تدوم طويلاً بما يتناسب مع نمط حياتك المزدحم وكاميرا أكثر ذكاء للمساعدة على التقاط العالم كما تراه وشاشة عرض لا متناهية Infinity-O لمنح المستخدمين تجارب مشاهدة غامرة خالية من أي عيوب.

وفي معرض حديثه عن إطلاق الهاتفين الجديدين، قال مدير مبيعات الهواتف الذكية في شركة “سامسونج إلكترونيكس” المشرق العربي، معتز العقرباوي: “نحن سعداء بإضافة هاتفينا الجديدين Galaxy A71 وGalaxy A51 إلى محفظة هواتف Galaxy A التي حققت نجاحات لافتة وأصبحت من أكثر الهواتف تفضيلاً من جانب المستهلكين حول العالم منذ إطلاقها العام الماضي. وقد تم تصميم الهاتفين الجديدين لمواصلة تزويد المستخدمين بمزيد من الابتكارات التي يحبونها وتتيح لهم التواصل والاستمتاع إلى أقصى حد. نحن نعلم أن المستهلكين اليوم يرغبون بهواتف ذات تصميم أنيق مع أداء متقدم وبطارية تدوم لفترة أطول إضافة إلى كاميرا محستنة تتيح لهم التقاط صور للحظات والتجارب اليومية. ونحن فخورون بمواصلة إثراء أساليب حياة عملائنا من خلال ابتكارات ومنتجات هادفة مثل هواتف Galaxy A”.

من خلال تزويدهما بأربع كاميرات متطورة، تم تصميم هاتفي Galaxy A71 وGalaxy A51 لالتقاط التجارب واللحظات الأكثر أهمية في حياتنا. ويتيح الهاتفين الجديدين من خلال تزويدهما بكاميرا رئيسية والكاميرا فائقة الاتساع وكاميرتي ماكرو وعمق الرؤية، بالإضافة إلى الميزات الذكية للمستخدم التقاط أي شيء تقريباً بتفاصيل دقيقة وجودة مذهلة.