سامسونج تطلق هاتف Galaxy A80 الجديد



عمان– أعلنت شركة سامسونح للإلكترونيات عن إطلاق هاتف Galaxy A80 الجديد في أسواق محددة حول العالم بدءا من شهر تموز (يوليو) الحالي، حيث يمكن للمستهلكين الحصول على الهاتف عبر الإنترنت أو من متاجر ساسونج والمتاجر الرئيسية في البلدان التي يتوفر فيها الجهاز. وتم تصميم هاتف سامسونج الجديد ليوفر ابتكارات استثنائية تتناسب مع أسلوب الحياة العصرية الذي نعيشه اليوم عبر منصة آمنة ومتقدمة لا سيما مع توجه المستهلكين نحو الاعتماد على هواتفهم الذكية لتسجيل الفيديوهات والتفاعل والتقاط الصور ومشاركتها بشكل مباشر. ويتميز الهاتف بأول كاميرا ثورية دوارة من سامسونج وشاشة العرض الجديدة الفائقة التي توفر تجارب مشاهدة غامرة.

وتعليقا على إطلاق الهاتف، قال دي جي كوه، الرئيس والمدير التنفيذي لقسم تكنولوجيا المعلومات والأجهزة المتنقلة في شركة سامسونج للإلكترونيات: ” تم تطوير هاتف Galaxy A80 لمنح المستخدمين تجارب مذهلة تتناسب مع أسلوب حياتهم في العصر الرقمي لكي يتمكنوا من التواصل ومشاركة التجارب بطرق سلسة ومبتكرة. وتمنح أحدث ابتكاراتنا في الكاميرا والتصميم والأداء المستخدمين فرصة عيش تجارب جديدة للهاتف المحمول بما يتناسب مع احتياجاتهم اليومية المختلفة”. وتم تزويد Galaxy A80 بكاميرا ثلاثية ثورية دوارة وذلك للمرة الأولى في أجهزة Galaxy، وتوفر الكاميرا الجديدة مستوى الجودة نفسه للعدسات الأمامية والخلفية، مما يتيح للمستخدمين الاستمتاع بفيديوهات وصور مذهلة وعالية الدقة. وتمنح الكاميرا الثلاثية الدوارة المستحدم القدرة على تسجيل الفيديوهات بشكل مستمر، بغض النظر عما إذا تم تصويرها بواسطة الكاميرا الأمامية أو الخلفية، بحيث يمكنك رؤية ذكرياتك في فيديو واحد.

سواءً كنت تتنزه في الجبال أثناء النهار أو تستمتع بتناول الطعام في أحد الأسواق الليلية، يسمح لك هاتف Galaxy A80 بالتقاط صور واضحة ومشرقة بغض النظر عن بيئة الإضاءة وذلك باستخدام الكاميرا الرئيسية التي تبلغ دقتها 48 ميجابكسل. ومع العدسات فائقة الاتساع بزاوية رؤية 123 درجة، يمكنك التقاط الصور وتسجيل الفيديوهات ومشاهدتها ومشاركتها مباشرة بشكل سلس دون أي تعقيدات. وتتيح لك كاميرا العمق ثلاثية الأبعاد في هاتف Galaxy A80 التقاط صورك بمزيد من العمق، مما يتيح لك إنشاء فيديوهات تشبه الأفلام للحظاتك وتجاربك المفضلة مع ميزات مثل وضعية التركيز المباشر في الفيديو، بالإضافة إلى ذلك، تعمل وضعية تثبيت الفيديو أثناء التصوير على تقليل الاهتزازات لتمكين المستخدم من تسجيل فيديوهات احترفية.