“سامسونج” تطلق 3 إصدارات ضمن تشكيلتها لأجهزة الصوت

عمان- أعلنت شركة “سامسونج إلكترونيكس” المشرق العربي، مؤخراً، عن بدء الطرح الرسمي لتشكيلتها الجديدة من الأجهزة الصوتية للعام الحالي في السوق الأردنية، ووضعها بين يدي المستهلكين للتمتع بتجربة سمعية لا تضاهى.

وتضم التشكيلة الجديدة كلا من جهاز الصوت هارمان كاردون HW-Q70R من سامسونج والذي تم تصميمه وتطويره بالتعاون ما بين مختبرات الشركة للأجهزة الصوتية وشركة هارمان كاردون المملوكة من شركة “سامسونج إلكترونيكس”، ونظام الصوت HW-R450، وجهاز الصوت المدمج HW-N300.

ويقدم جهاز الصوت هارمان كاردون HW-Q70R الجديد تجربة تأسر الحواس وصوتاً واقعياً بنظام قنوات 3.1.2 بفضل نظامي دولبي أتموس

وDTS:X المدعومين بتكنولوجيا الحزمة الصوتية من سامسونج، تمكن المستخدم من الاستمتاع بجودة صوت عالي النقاء. ويأتي جهاز الصوت هارمان كاردون HW-Q70R الجديد مزوداً بتكنولوجيا “Adaptive Sound الصوت التكيفي” الذي يسمح للمشاهد بسماع الأصوات بوضوح عند ضبط مستوى الصوت على الدرجة المنخفضة، بحيث يتسنى له سماع حتى المحادثات الهادئة بدون أي تشويش أو ضجيج، فضلاً عن قدرته على تحليل الإشارة الصوتية لتقديم صوت محسن تلقائياً يتناسب مع كل مشهد.

