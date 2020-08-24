“سامسونج” تطلق “Galaxy Watch3″ و”Buds Live”

عمّان – كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات، خلال حدثها العالمي الخاص بالإعلان عن أحدث منتجاتها، عن ساعة Galaxy Watch3 الذكية وسماعة Galaxy Buds Live اللاسلكية، اللتين تعدان أحدث إضافات الشركة إلى محفظتها المتطورة من الأجهزة القابلة للارتداء. وتجمع ساعة Galaxy Watch3 الذكية بين براعة التصميم وميزات الصحة والعافية المتطورة، فيما تشكل سماعة Galaxy Buds Live أحدث ابتكارات سامسونج في مجال سماعات الأذن اللاسلكية، وتتميز بتصميمها الأنيق والمريح المقترن بتقنية صوت متميزة.

وتعد كل من ساعة Galaxy Watch3 الذكية وسماعة Galaxy Buds Live اللاسلكية أداتين مصممتين بشكل مثالي للحفاظ على نمط حياة المستخدمين وروتينهم اليومي، خاصة في ظل التحولات التي يشهدها عالمنا حالياً. وتم دمج كلا الجهازين بسلاسة في منظومة Galaxy الواسعة لمساعدة المستخدمين على التمتع بحياة صحية أفضل والتواصل بشكل أفضل وتحقيق أقصى استفادة من التكنولوجيا الخاصة بهم.

وتعليقاً على إطلاق الأجهزة الجديدة، قال تيم روه، رئيس ومدير وحدة الاتصالات والأجهزة المتنقلة في شركة سامسوج للإلكترونيات: “يعد قطاع الأجهزة القابلة للارتداء من أسرع قطاعات التكنولوجيا تقدماً بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ولقد شهدنا في الأشهر الأخيرة ، نمواً هائلاً في السوق حيث يلجأ الناس إلى الساعات الذكية وسماعات الأذن لمساعدتهم على التكيف والحفاظ على أساليب حياتهم في ظل “الوضع الاعتيادي الجديد”. ونفخر في سامسونج بريادتنا في مجال الأجهزة القابلة للارتداء منذ طرح أولى ساعاتنا الذكية قبل سبع سنوات من الآن. وينصب تركيزنا اليوم على مواصلة البناء على هذا الزخم لتقديم تجارب جديدة ومختلفة من خلال أجهزة متطورة ذات تصميم جريء وتقنيات متقدمة بما يتناسب مع توقعات عملائنا”.

تفخر ساعة Galaxy Watch3 الذكية بتصميمها المذهل الذي يضاهي براعة وإتقان الساعات الفاخرة، مع مستوى عالٍ من الراحة يتيح للمستخدم ارتداءها طوال اليوم. وتم تصميم هذه التحفة الذكية بمواد ذات جودة عالية مثل الفولاذ المقاوم للصدأ والجلد عالي الجودة – ولأول مرة، ستتوفر ساعة Galaxy Watch3 أيضاً في طراز تيتانيوم متين وأنيق. وتتميز الساعة أيضاً بإطارها الدوار الشهير، الذي يدمج عامل الشكل مع الوظائف. وبمجرد دوران الإطار، يمكن للمستخدمين التبديل بسهولة بين الأدوات، وفتح التطبيقات والتمرير عبر الإشعارات. ومقارنةً بساعة Galaxy Watch الأصلية، تعد ساعة Galaxy Watch3 الجديدة أنحف بنسبة 14 ٪ وأصغر بنسبة 8 ٪ وأخف بنسبة 15 ٪ – ولكن مع شاشة أكبر. ويمكن للمستخدم أيضاً تخصيص واجهة الساعة لتعكس أسلوبه الشخصي بشكل مثالي، حيث يمكنه الاختيار من بين أكثر من 80.000 واجهة ساعة في متجر Galaxy، أو حتى تصميم الواجهة التي يفضلها. كما تسمح المكتبة التي تضم 40 تنسيقاً مختلفاً بتخصيص وجه الساعة بالمعلومات الأكثر أهمية بالنسبة للمستخدم.

وكما جرت العادة مع كل طراز جديد، تشهد قدرات ساعات Galaxy Watch توسعاً وتطوراً، اذ ستقدم ساعة Galaxy Watch3 للمستخدمين تجارب جديدة لمراقبة الصحة والعافية. وستقوم ميزة أكسجين الدم (SpO2) بقياس وتتبع تشبع الأكسجين بمرور الوقت لأغراض اللياقة والعافية . كما ستضم الساعة أيضاً تطبيق Samsung Health Monitor الجديد بمجرد إطلاقه، والذي سيشمل مراقبة ضغط الدم (BP) وقراءات تخطيط القلب الكهربائي (ECG) وذلك في الأسواق التي تم فيها اعتماد هذه الميزات . كما تأتي ساعة Galaxy Watch3 بميزة جديدة تتنبأ باحتمالية السقوط، حيث تحدد السقوط المحتمل ويمكنها إرسال إشعار SOS إلى جهات الاتصال التي يختارها المستخدم.