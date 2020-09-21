“سامسونج” تعزز شراكتها مع “UPB”

عمّان- عززت “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي” شراكتها مع شركة الأعمال الريادية United Pioneering Business، لتوفير وجهة تسوق جديدة وشاملة تتيح تجربة منتجات “سامسونج” المتكاملة والاستثنائية التي تشمل أجهزة التكييف، والأجهزة المنزلية الرقمية والأجهزة السمعية والبصرية وأجهزة الترفيه المنزلي المتنوعة، بالإضافة إلى هواتفها الذكية والأجهزة اللوحية، وذلك لخدمة المستهلكين من قطاع التجزئة بما في ذلك أسواق ومعارض الإلكترونيات، فضلاً عن قطاع الأفراد، ضمن معرض UPB الكائن في منطقة دابوق، وذلك من خلال منحها وكالتها لتوزيع وبيع كافة منتجات علامة “سامسونج”.

وتأتي هذه الخطوة التي تنبثق من استراتيجية الشركة التوسعية، حرصاً منها على تسهيل الوصول لمنتجاتها المتنوعة ضمن المعرض، وذلك عبر توسيع نطاق تغطيتها الجغرافية بتطوير شراكاتها مع شبكة وكلائها، ما يسهم في تعزيز حضورها والإيفاء بالتزاماتها تجاه الزبائن. وفي تعليق له على هذه الخطوة، قال مدير قسم التسويق في شركة “سامسونج إلكترونيكس” المشرق العربي، محمد العبدالله: “فخورون في “سامسونج المشرق العربي” بالتعاون المثمر الذي يجمعنا مع شركة UPB والذي يعتبر بمثابة إضافة هامة لمحفظتنا من الوكلاء، والذي انطلق نحو آفاق أوسع من شأنها توسيع نقاط البيع لدينا لتواكب حجم التنامي في قاعدة الزبائن وفي الطلب على منتجات سامسونج التي تمزج أحدث ما تم التوصل إليه في مجال تكنولوجيا التصنيع والإنتاج مع الوظائف العملية والمتانة والتصميم العصري، فضلاً عن المعايير المنسجمة مع البيئة، لتوفر حلولاً تسهل تفاصيل الحياة وتنتقل بها إلى مستويات أكثر تقدماً وراحة.” ومن جهته علّق مالك ومدير عام شركة الأعمال الريادية المتحدة UPB، المهندس سمير خوري، قائلاً: “نعتز بشراكتنا المميزة مع “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي” والتي امتدت لسنوات طويلة من النجاح. هذا ويأتي المعرض الشامل لمنتجات سامسونج تتويجاً لثمرة هذا التعاون، وإضافة نوعية متميزة لهذه الشراكة، الأمر الذي يتيح لزبائننا في UPB وسامسونج خاصة الأفراد، الفرصة للإطلاع على وشراء أحدث منتجات علامة سامسونج المصممة بالاعتماد على أرقى ما توصلت إليه من تكنولوجيا ضمن محطة واحدة، وهو ما يوفر عليهم الوقت والجهد خاصة في ظل سهولة الوصول من وإلى المعرض، وفي ظل توفر كافة التسهيلات التي نقدمها قبل وخلال وبعد عملية البيع، بما في ذلك توفر مواقف سيارات، وخدمة التوصيل والتركيب المجاني.”