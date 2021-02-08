“سامسونج” تعكس جمال المدينة الوردية “البترا”

عمان- امتداداً لجهودها الترويجية للمناطق السياحية في الأردن، وتزامناً مع رعايتها لشهر الثقافة الكورية، نظمت “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي”، بالتعاون مع السفارة الكورية في الأردن، ومن خلال رابطة محبي الفن الكوري في الأردن “Jordan K-Pop Lovers”، فعالية فنية تمثلت في أداء رقصة بوب كوري على ألحان إحدى أغاني فرقة البوب الكورية “BTS”، من قبل مجموعة من أعضاء الرابطة في مدينة البترا الوردية، وتحديداً أمام مبنى الخزنة التي تعد المعلم الرئيسي الأهم في البترا، تم تصويرها سينمائياً باستخدام هاتفي +Galaxy S21، وGalaxy S21 Ultra المصممين لإحداث طفرة في عالم التصوير وسيتم تحميلها وعرضها على قناة “يوتيوب” الخاصة بالرابطة.

وقد وقع اختيار “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي” على هاتفيها الجديدين +Galaxy S21 وGalaxy S21 Ultra ليستفاد منهما في الترويج للمدينة الوردية، لما ينطويان عليه من إمكانات في مجال التصوير؛ حيث الكاميرا الاحترافية والمميزة بحواف انسيابية، والمتضمنة عدسات متطورة لالتقاط صور مذهلة بجودة الاستوديو في مختلف أنواع الإضاءة مع إعدادات أو تصوير مقاطع الفيديو وتحريرها باستخدام أدوات مدعمة بخواص الذكاء الاصطناعي والتي من شأنها الارتقاء بجودة الصورة.

هذا وقد تم تصميم الكاميرا الاحترافية ثلاثية العدسات المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي في هاتف +Galaxy S21 ليتمتع المستخدم بقدر أكبر من التحكم الإبداعي؛ حيث تعمل تقنية الكاميرا بشكل حدسي لتقييم وضبط المشهد المراد تصويره لالتقاط صور في أي بيئة بشكل مثالي، كما تعمل هذه التقنية في الوضع الرأسي على تحليل مُحسن ثلاثي الأبعاد للصورة بحيث يقوم بفصل الشيء المراد تصويره عن الخلفية.

ويتميز هاتف Galaxy S21 Ultra بكاميرا خلفية رباعية (عدسة واسعة الزاوية، عدسة فائقة الاتساع، عدسة مزدوجة للتصوير عن بُعد) مع مستشعر احترافي مُحدث بدقة 108 ميجابكسل يمكنه التقاط الصور بتقنية التصوير بالمدى الديناميكي العالي HDR (12 bit) بدقة ألوان عالية وأغنى 64 مرة، ونطاق ديناميكي أوسع بثلاث مرات.