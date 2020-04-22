سامسونج تعلن عن استخدام “التغليف المستدام” لمجموعة أجهزة تلفاز Lifestyle العصرية

سامسونج تؤكد مرة أخرى على التزامها بالاستدامة والمحافظة على البيئة، عبر استخدامها مواد التغليف المصنعة من الألواح الليفية المموجة المستدامة القابلة للتدوير

عمّان، الأردن– 21 نيسان، 2020- أعلنت سامسونج للإلكترونيات عن البدء في استخدامها مواد صديقة للبيئة في تعبئة وتغليف مجموعتها من أجهزة التلفاز العصرية Lifestyle، وذلك في إطار جهودها الهادفة إلى التخفيف من بصمتها البيئية، والحد من استنزاف الموارد الطبيعية للمساهمة في جعل العالم مكان أفضل للعيش.

وسيتم استخدام ” التغليف المستدام” الجديد من سامسونج، المصّنع من الألواح الليفية المموجة، لتغليف أجهزة تلفاز The Serif وThe Frame وThe Sero، بحيث يتمكن المستخدمون من إعادة تدوير مواد التغليف، أو الابتكار في إعادة تدويرها للأفضل بما يعود بالنفع عليهم وعلى منازلهم.

وتقدم سامسونج في هذا التغليف ابتكاراً مميزاً، يتمثل في استخدام تصميم المصفوفة النقطية، وهي مصفوفة نقش ثنائية الأبعاد، في كل جانب من جوانب عبوات التغليف الصديقة للبيئة، لتمكين المستخدمين من تقطيع ألواح العبوات على نحو أسهل وإعادة استخدامها لتصميم العديد من الأشياء الأخرى، كطاولة صغيرة أو منزل للحيوانات الأليفة.

وتوفر سامسونج مع ” التغليف المستدام” دليل متكامل للمستخدمين، حول كيفية تصنيع العديد من المنتجات المنزلية باستخدام الألواح الليفية المموجة، والذي يمكن الاطلاع عليه عبر مسح رمز الاستجابة السريع QR code الموجود على العبوات الصديقة للبيئة.

وسيتمكن المستخدمون الذين سيقومون بشراء جهاز The Serif من تصنيع منزل لقطتهم، أو رفوف لوضع المجلات والكتب أو حتى رفوف يمكن استخدامها لوضع الأدوات المنزلية والإلكترونية عليها كآلات التحكم عن بعد باستخدام الألواح الليفية المموجة.

وكانت سامسونج قد فازت في وقت سابق من هذا العام، بجائزة CES 2020 للابتكار عن مفهومها ” للتغليف المستدام”، تقديراً لها على نشر فكرة الاستخدام المستدام للموارد.

وتعليقاً على الإطلاق قال كانج ووك تشون، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق استراتيجة المنتجات في وحدة أعمال العرض المرئي في سامسونج للإلكترونيات : “يتجه المستخدمون في عالمنا المعاصر لشراء المنتجات التي تقدمها العلامات التي تشاركهم ذات القيم والمبادئ، ونحن نؤمن بأن مبادرة التغليف المستدام التي أطلقناها مؤخراً، ستوفر للمستهلكين تجربة مختلفة كلياً تجعل من البيئة وسيلة ذات أهمية استثنائية للتعبير عن أنفسهم”.