“سامسونج” تفتتح معرضا في شارع مكة

عمان – عززت شركة “سامسونج إلكترونيكس” المشرق العربي شبكة معارضها المنتشرة في المملكة، من خلال افتتاح فرع لها في شارع مكة (مجمع الحسيني) في العاصمة عمّان، وذلك بالتعاون مع وكيلها الرسمي للأجهزة المنزلية الرقمية والأجهزة السمعية والبصرية وأجهزة الترفيه المنزلي، شركة السحابة المتقدمة العالمية للتجارة ACI وبإدارته، وضمن حفل أقامته تحت رعاية وبحضور رئيس الوزراء السابق، الدكتور عبدالرؤوف الروابدة، وإلى جانبه عدد من كبار مسؤولي الطرفين، بالإضافة لنخبة من المدعوين والضيوف.

ويعبر افتتاح المعرض الجديد الذي سيكون المعرض الرئيس والأكبر لعلامة “سامسونج” في المملكة والذي سيوفر منتجات فاخرة واستثنائية من الأجهزة المنزلية الرقمية والأجهزة السمعية والبصرية وأجهزة الترفيه المنزلي، عن حجم الاستثمارات التي ترصدها “سامسونج المشرق العربي” لتعزيز نموها وانتشارها في الأردن بالتركيز على أماكن الكثافة، والتي تعزز معها حضورها في منازل الأردنيين، من خلال توسيع نطاق تغطيتها الجغرافية بتوسيع شبكة وكلائها ومعارضها ونقاط البيع الخاصة بها، ما يسهم في الوصول بزبائنها وعشاق علامتها لأقصى درجات الرضى عبر تسهيل وصولهم لمنتجاتها وخدماتها، كما ينعكس على تعزيز قدرتها على الإيفاء بمتطلباتهم واحتياجاتهم والبقاء شريكا مفضلا وخيارا أولا لهم.

وتقدم “سامسونج المشرق العربي” في المعرض الجديد تجربة تسوق وشراء مثالية ومريحة ضمن محطة تسوق واحدة.

وفي كلمة ألقاها مدير قسم التسويق في شركة “سامسونج إلكترونيكس” المشرق العربي، محمد العبدالله، خلال الحفل، رحب عبرها بجميع الحضور وبالأخص دولة الدكتور عبد الرؤوف الروابدة، مُثنيا على رعايته ودعمه لهذه المناسبة، أعرب العبدالله عن فخر “سامسونج المشرق العربي” بهذه الخطوة لما تنطوي عليه من أهمية كونها تجسد التزام الشركة بتعزيز حضور ونمو علامة “سامسونج” التجارية في المملكة التي تعتبرها من الأسواق المهمة لديها في المنطقة، خاصة وأنها من الأسواق عالية الطلب المتنامي على مختلف منتجاتها وحلولها، كما تكسب الشركة أفضلية تنافسية تتجاوز معها الأهداف المحددة في مجال رضى الزبائن، وفي العمل كقوة دافعة للحركة الاقتصادية المحلية.