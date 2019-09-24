“سامسونج” تفتتح معرضها في إربد



عمّان- أعلنت شركة “سامسونج إلكترونيكس” المشرق العربي عن افتتاح فرع جديد لها في محافظة إربد، ليكون الفرع الثالث لها في المملكة بعد افتتاح فرعيها في كل من العقبة والعاصمة عمّان وتحديدا في منطقة دابوق، وذلك بالتعاون مع وكيلها الرسمي للأجهزة المنزلية الرقمية والأجهزة السمعية والبصرية وأجهزة الترفيه المنزلي، شركة السحابة المتقدمة العالمية للتجارة ACI، على طريق تعزيز انتشار معارضها في المملكة وبالتالي تعزيز حضورها.

هذا الإعلان جاء إثر الاحتفال الذي أقامته الشركة تحت رعاية وبحضور رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة إربد، محمد الشوحة، وبمشاركة عدد من كبار مسؤولي الشركة، بالإضافة إلى نخبة من المدعوين.

ويجسد افتتاح المعرض الجديد في محافظة إربد، والذي يعمل ويقدم خدماته تحت إدارة شركة ACI وإشرافها، الخطط التوسعية لشركة “سامسونج المشرق العربي”، والتي تلتزم معها بتقديم الأفضل لزبائنها وتسهيل وصولهم لمجموعة منتجاتها الواسعة، كما تلتزم معها بتعزيز قدرتها ومزاياها التنافسية، من خلال تعزيز معارضها ونقاط الاتصال التي تخصصها لهم، وتقدم لهم عبرها الفرصة للاستمتاع بتجربة تسوق وشراء مثالية، ومريحة ضمن محطة تسوق واحدة، فضلا عن تلبية احتياجاتهم على يد طواقم مؤهلة ومدربة تدريبا عاليا على خدمة الزبائن والزوار.

وفي تعليق له على هذه المناسبة، قال مدير قسم التسويق في شركة “سامسونج إلكترونيكس” المشرق العربي، محمد العبدالله: “سعداء بافتتاح ثالث معرض لنا في المملكة، الأمر الذي يواكب النمو المطرد في حجم أعمالنا وفي الطلب على حلول سامسونج ومنتجاتها، كما يسهم في تسهيل تحقيق مساعي الشركة بأن تكون الخيار الأول على طريق تحقيق رؤيتها الرامية لتقديم تجارب من شأنها تطوير وتحسين حياة المستهلكين والانتقال بها إلى مستويات أكثر تقدماً وسهولة وراحةً، بما يثري حياتهم. نشكر ضيوفنا الكرام على حضورهم، ونخص بالشكر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة إربد، محمد الشوحة، على حضوره ورعايته لحفل الافتتاح، الذي يعد مرحلة جديدة نتطلع من خلالها لمواصلة الارتقاء بما نقدمه لزبائننا.”