“سامسونج” تفتتح معرضين في تلاع العلي والهاشمي



عمان- افتتحت شركة “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي”، مؤخراً، معرضين جديدين لها في العاصمة عمان، أحدهما في منطقة الهاشمي، والآخر في منطقة تلاع العلي، وذلك بالتعاون مع وكيلها الرسمي للأجهزة المنزلية الرقمية والأجهزة السمعية والبصرية وأجهزة الترفيه المنزلي، شركة السحابة المتقدمة العالمية للتجارة، ACI، وبإدارته، تعزيزاً لشبكة معارضهما المنتشرة في المملكة من أجل خدمة الزبائن في أماكن تواجدهم.

وتقدم “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي” وACI في المعرضين الجديدين تجربة تسوق مثالية، إذ يجسد كل معرض محطة تسوق موحدة لشراء تشكيلة واسعة من منتجات سامسونج الفاخرة والاستثنائية من الأجهزة المنزلية الرقمية والأجهزة السمعية والبصرية وأجهزة الترفيه المنزلي، إضافة إلى الهواتف الذكية وملحقاتها.

ومع إضافة هذين المعرضين الجديدين، فقد توسعت شبكة معارض “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي” وشركة السحابة المتقدمة العالمية للتجارة ACI، حتى باتت تضم ثمانية معارض في كل من عمان، والزرقاء، وإربد، والعقبة. وتشير هذه الإضافة للجهود والاستثمارات التي بذلت من الطرفين لتعزيز انتشار معارضهما، وبالتالي تعزيز حضور علامة “سامسونج”، وضمان بقائها الخيار الأقرب والأكثر تلبية للاحتياجات حتى من حيث توافرها وسهولة الوصول إليها ومنها لدى الأردنيين.

وبهذه المناسبة، حظي زوار المعرضين بفرصة الاستفادة من العديد من العروض والخصومات المميزة على مجموعة من الأجهزة المختارة ضمن حملة عيد الأم، والتي استمرت حتى الحادي والثلاثين من شهر آذار. وقدمت “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي” ضمن الحملة خصومات بنسبة تصل لغاية 35 % عند شراء إصدارات محددة من أجهزة التلفاز المتاحة بكميات محدودة، إضافة إلى اشتراك مجاني في شبكة OSN لمدة اثني عشر شهراً، أو ستة أشهر، أو ثلاثة أشهر حسب إصدار جهاز التلفاز الذي يتم شراؤه، وخصومات تصل نسبتها إلى 25 % على إصدارات محددة من غسالات الملابس، والثلاجات، وغسالات الأطباق