“سامسونج” تفوز بـ48 جائزة في حفل “آيديا 2020”



عمان – أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات، عن فوزها بـ48 جائزة في حفل توزيع الجوائز الدولية للتصميم المتميز “آيديا 2020″، بما في ذلك جائزة ذهبية وأربع جوائز فضية وأربع جوائز برونزية وجائزة واحدة للأفضل في العرض.

ولم تقتصر التكريمات التي نالتها سامسوج في الحفل على جوائز التصميمات المتميزة لابتكارتها المتطورة فحسب، بل شملت أيضاً المنتجات التي تمتد عبر فئات متعددة، والتي تُظهر تميز سامسونج في التصميمات المتوافقة مع أسلوب حياة المستهلك، فضلاً عن التصميمات التفاعلية والمستدامة التي تعكس القيم الاجتماعية ومجموعة واسعة من الخبرات المهنية.

ويقام حفل توزيع جوائز “آيديا”، الذي تستضيفه جمعية المصممين الصناعيين الأمريكية (IDSA)، سنوياً منذ العام 1980. ويعتبر هذا الحفل على نطاق واسع على أنه أكثر جوائز التصميم تأثيراً في أميركا الشمالية، وتأخذ اللجنة المنظمة للحفل بعين الاعتبار الابتكار في التصميم والفوائد المقدمة للافراد والمجتمع بعين الاعتبار كجزء من معاييرها لاختيار الفائزين بالجوائز.

وحصدت سامسونج الجائزة الذهبية عن تجربة الاستخدام المتميزة في ثلاجة BESPOKE Family Hub UX والتي تمنح المستهلكين تجربة فريدة وميزات مبتكرة تتمحور حول متطلبات المستخدمين. وتتيح تجربة الاستخدام المتطورة في الثلاجة للمستهلكين مشاركة وإنشاء الصور والوصفات من خلال شاشة الثلاجة. بالإضافة إلى ذلك، يتيح الاتصال بتطبيقات الهاتف المحمول للمستهلكين الوصول عن بُعد إلى محتوى الثلاجة بغض النظر عن موقعهم.