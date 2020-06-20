“سامسونج” تقدم أجهزتها بإصدارات BTS

عمان- كشفت شركة “سامسونج إلكترونيكس” عن تعاونها مع فرقة موسيقى البوب والإحساس الثقافي العالمية، BTS، في إصدار Galaxy S20+ 5G BTS Edition، وGalaxy S20+BTS Edition، وGalaxy Buds+ BTS Edition، مما يتيح فرصة حصرية للمشجعين في جميع أنحاء العالم للتواصل مع فرقتهم المفضلة بشكل أوثق.

ويتميز التصميم الجديد لإصدار BTS بزجاج ومعدن خارجي باللون الأرجواني. كما تتوفر سماعات Galaxy Buds+ وحافظة الشحن الخاصة بها Buds+ أيضا باللون الأرجواني، وهي تحمل شعار الفرقة ورموز القلب الأرجواني، مما يتيح للمعجبين في جميع أنحاء العالم إظهار ولائهم من خلال هواتفهم الذكية والأجهزة القابلة للارتداء.

وتعليقاً على هذا التعاون، قالت نائب الرئيس الأعلى ورئيسة فريق التسويق العالمي Mobile Communications Business لدى شركة “سامسونج إلكترونيكس”، ستيفاني تشوي: “تأتي إصدارات Galaxy S20+ BTS Edition وGalaxy Buds+ BTS Edition نتيجة للتعاون بين فرقة BTS، التي ينشر أعضاؤها رسائل الحب والوئام من خلال الموسيقى، وشركة “سامسونج إلكترونيكس” التي تخلق مستقبلا أفضل بابتكار هادف”. وأضافت تشوي: “نأمل أن يشكل هذا التعاون مصدرا للفرح والترفيه للمعجبين والمستهلكين في جميع أنحاء العالم”.