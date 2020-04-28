“سامسونج” تقدم التدريبات الرياضية لفريق “طابتي” عن بُعد

عمان- التزاماً منها تجاه فريقها لكرة القدم، فريق “سامسونج طابتي-فريق الأبطال”، بدأت شركة “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي” وبالتعاون مع أكاديمية وشركة طابتي/ (أكاديمية الوجه الرياضي) ونخبة من الخبراء في كرة القدم والتغذية، ببث التدريبات الرياضية المصورة ضمن مقاطع فيديوية بشكل يومي، وذلك لضمان استمرار عملية التدريب المخطط لها خلال العام 2020 حتى من المنازل خلال فترة أزمة كورونا، ومواكبةً لنظام التعليم والتدريب عن بُعد عبر الإنترنت حتى في المجال الرياضي.

وتأتي هذه المبادرة والتدريبات الرياضية المصورة التي يمكن الوصول إليها عبر قنوات “طابتي” على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لمساندة الموهوبين الصغار من أعضاء الفريق في تعزيز معارفهم ومهاراتهم الرياضية في ظل مختلف الظروف، مما يمكنهم من بناء مستقبل رياضي مشرق يضمن لهم تحقيق الاحترافية في لعب كرة القدم، وبالتالي الحصول على فرصة التنافس محلياً وعالمياً وتحقيق الأحلام.

هذا ولا تقتصر المبادرة على تقديم التدريب اللازم عن بُعد، بل أنها ستشمل المساعدة التغذوية؛ حيث سيتم تقديم الإرشاد اللازم فيما يتعلق بالحفاظ على نمط طعام صحي خاصة خلال شهر رمضان، هذا فضلاً عن تزويد كل عضو من أعضاء فريق “سامسونج طابتي” بكرة قدم وإيصالها له حتى عتبة منزله لتسهيل عملية التدريب عليه، وضمان تطبيقه للتدريبات.

وفي تعليق لها على هذه المبادرة، قالت مديرة مشاريع التنمية الاجتماعية في شركة “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي”، دانا دحبور: “تجسد هذه المبادرة المنبثقة من استراتيجيتنا للمسؤولية المؤسسية المجتمعية والداعمة للقطاع الرياضي عامةً، وللعبة كرة القدم خاصةً، سعينا الدائم في سامسونج لاكتشاف المواهب وصقل المهارات وتطوير القدرات البدنية، ما يسهم في رفد القطاع والمملكة بالأبطال الفاعلين والقادرين على بلوغ أقصى إمكانياتهم ورفع اسم بلادهم في المحافل، كما أنها تعكس مدى الحرص على الاستثمار بالجيل الناشئ بالتركيز على الفئة الأقل حظاً.”

ومما تجدر الإشارة إليه بأن تشكيل فريق “سامسونج طابتي” جاء في شهر شباط من العام الحالي كواحدة من مبادرات الشركة التي تستهدف الذكور الأقل حظاً من الفئة العمرية التي تتراوح ما بين (7-16) سنة، وبالتعاون مع أكاديمية وشركة طابتي على طريق تحفيزهم على استثمار طاقاتهم وأوقاتهم في أمور تعود عليهم بالفائدة، مع منحهم الفرصة لتأمين حياة أفضل وتمكينهم بقالب غير تقليدي. وكانت التدريبات الرياضية التي تم تصمميها لفريق “سامسونج طابتي” قد انطلقت فور تشكيل الفريق من مدينة الحسين للشباب.